"Suficiente dolor por sus hijos", Maggie Hegyi pide un alto a los ataques contra de Ingrid Coronado

Luego de que se confirmara la muerte del conductor de televisión Fernando del Solar, quien fuera su esposa, Ingrid Coronado, comenzó a recibir fuertes ataques a través de redes sociales. Usuarios de estas plataformas digitales, recordaron la controvertida separación que tuvieron y que, supuestamente, la ex integrante del grupo Garibaldi, lo abandonó cuando estaba luchando contra el Linfoma de Hodgkin, un cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos.

En su momento, también se dijo que la conductora de televisión Ingrid Coronado, le había sido infiel a Fernando del Solar con el presentador de TV Alfonso de Anda, con quien trabajó en el matutino "Venga la alegría" de TV Azteca.

En una entrevista para el programa "Sale el sol", la también conductora de televisión Maggie Hegyi, pidió un alto a los ataques en contra de Ingrid Coronado.

Suficiente dolor tiene Ingrid, suficiente dolor por sus hijos, la pérdida del papá de sus hijos, lo menos que pueden hacer es echarle tierra y lo más triste, es ver que mujeres le tiran a más mujeres, no puedo creerlo.

Fernando del Solar e Ingrid Coronado bautizaron a Bárbara, hija de Maggie Hegyi; mantuvieron una relación cercana aún después de su separación. "Él se seguía llevando con mi esposo, es una persona a la que queríamos y estimábamos mucho, sobre todo a mí me duele mucho por sus hijos, por Luci y Paolo, que al final de cuentas van a extrañar mucho a su papi".

Asimismo, Maggie Hegyi expresó sentir tristeza al leer los comentarios de odio hacia su comadre Ingrid Coronado, "porque nadie podemos hablar de una relación de dos, porque solo ellos saben qué es lo que vivieron dentro de su casa, su matrimonio y familia".

Cabe recordar que la semana pasada, durante una rueda de prensa en la funeraria donde fue velado su esposo Fernando del Solar, la maestra de yoga Anna Ferro, reaccionó a los ataques hacia Ingrid Coronado, con unas sabias y plausibles palabras.

"Fluyamos en amor, si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, con tu vida es más que suficiente. Que estés en armonía, no juzgar, no criticar y eso es de seres humanos, de humanidad".

Fernando Martín Cacciamani Servidio, nombre verdadero del conductor de televisión nacido en Buenos Aires, Argentina, y nacionalizado mexicano, falleció a los 49 años de edad, debido a un cuadro de neumonía que se complicó por el deterioro de sus pulmones, a consecuencia del cáncer que padeció. Murió 18 días después que su papá Norberto Cacciamani.