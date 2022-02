¡Sufre Lorenzo Méndez! Chiquis Rivera dice maravillas de su nuevo novio, el "chico de los ojos lindos"

La cantante y empresaria estadounidense Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, está por lanzar su nuevo libro "Invencible", donde entre varios temas, cuenta a detalle de cómo fue su matrimonio con Lorenzo Méndez, ex vocalista de La Arrolladora Banda el Limón, de quien se divorció a los 15 meses de casados. Asimismo, narra los motivos que los llevaron a la separación.

En una parte de su libro, Chiquis Rivera habla sobre su nueva relación amorosa con el fotógrafo profesional Emilio Sánchez, a quien describe en su publicación como "el chico de los ojos lindos".

En una entrevista para People en Español, la hija mayor de Jenni Rivera, habló maravillas de su nuevo novio. "Por primera vez en mi vida, te puedo decir que estoy con alguien que siento, que sí me acepta cien por ciento por la persona que soy, realmente no me quiere cambiar", le dijo Chiquis a la reportera Lena Hansen.

Contó que Emilio y ella tienen muy buena comunicación y están en la misma frecuencia, "en el aspecto de que hago mis terapias, él también, creo que eso nos ha ayudado mucho a comunicarnos bien y cada quien, decirnos que es lo que queremos y no queremos en la relación".

Al igual que la sobrina de Lupillo Rivera, su novio pasó por una complicada relación: "así que usamos esas cosas para que esta relación sea diferente, estamos en la misma página, estoy tranquila, me deja trabajar, me deja hacer lo mío, él también está superocupado con su trabajo y eso ha ayudado muchísimo, estoy feliz, estoy en paz".

Emilio ha compartido en sus redes sociales, algunas fotografías junto a Chiquis.

Sobre si le gustaría contraer matrimonio con Emilio Sánchez, Chiquis está llevando su relación poco a poco.

Soy muy honesta con él, quiero terminar lo de mi divorcio y no quiero ni pensar en casarme otra vez, ahorita hasta que pueda terminar esto, él lo entiende, él sabe todo lo que está pasando desde el día uno.

Sobre una futura maternidad, comentó que Emilio es la primera persona "que me ha dado esa seguridad de decir: 'wow, si tuviera un bebé con esta persona', sí me gustaría tener un bebé y estar con esa persona toda la vida, pero también pienso más en si las cosas no funcionan con esa persona, ¿me gustaría compartir un bebé con él?".

Dejó muy en claro que su actual pareja "es una muy linda persona", muy maduro y está convencida de que sería "un padre excelente, por eso lo he pensado mucho más con él, si pasa, pasa, que sea lo que Dios quiera".

Cabe mencionar que su proceso de divorcio de Lorenzo Méndez continúa. En la entrevista para People en Español dijo sobre este tema: "yo ya quiero terminar con eso". De su parte, ya entregó todos los documentos correspondientes ante el juez: "y él, pues, no, no sé si su abogado no está comunicándose con él, no he hablado con él en mucho tiempo, así que nada más estoy esperando que él haga su parte".