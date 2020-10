¡Sufre Lorenzo Méndez! Chiquis Rivera se da de besos con un conocido empresario en la Ciudad de México

A un mes de haber dado a conocer que se había separado de Lorenzo Méndez, la cantante Chiquis Rivera fue captada de lo más cariñosa con el conocido empresario Jorge Cuevas, mejor conocido como "Mr. Tempo". La hija de la fallecida Jenni Rivera viajó a la Ciudad de México para encontrarse con el empresario, ya que de acuerdo a sus redes sociales, llevarán a cabo un proyecto juntos.

En el programa Suelta la Sopa de la cadena hispana Telemundo, se mostraron una imágenes de Chiquis Rivera en el lobby del hotel donde estuvo hospedada en la CDMX. Las cámaras del programa de espectáculos antes mecionado, lograron captar el momento cuando Chiquis y el empresario "Mr. Tempo" se tomaban de las manos, para luego quitarse sus cubrebocas y darse un beso en la boca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Cómo habrá reaccionado Lorenzo Méndez ante estas cariñosas imágenes de Chiquis Rivera?, se preguntan muchos usuarios de redes sociales. Hasta el momento la joven cantante y empresaria no ha comentado nada al respecto. Cabe mencionar que desde hace varios días, surgieron los rumores que entre "Mr. Tempo" y la primogénita de la fallecida "Diva de la Banda", hay un romance.

Habla el supuesto nuevo novio de Chiquis Rivera

Unos días antes de que se diera a conocer estas imágenes, el empresario restaurantero, dueño y fundador de King & Queen Cantina y Tempo Kitchen, habló sobre la relación que tiene con Chiquis Rivera. "Es una amiga, muy buena amiga, la conozco desde hace cuatro años, la invitamos a la apertura (de uno de sus restaurantes), ha venido dos veces. Es guapísima, pero no, nada que ver, yo soy respetuoso, sé que está casada", manifestó Jorge Cuevas ante las cámaras de Suelta la Sopa.

Estoy haciendo negocios con ella, dos negocios muy fuertes millonarios, no puedo decir que es, un negocio ya está hecho y es por ella. Una de mis compañías, le voy a dar la imagen a ella, que ella sea la representante de la compañía con mi socio.

En un reciente post en su feed de Instagram, Chiquis Rivera compartió una fotografía junto al empresario "Mr. Tempo" y otras personas, durante la firma del contrato del proyecto que emprenderán juntos: "emocionada por lo que viene, no puedo esperar para compartir con ustedes", expresó Chiquis.

A mediados de septiembre pasado, la hija de Jenni Rivera publicó el siguiente comunicado en sus redes sociales: "con el corazón pesado les informó a través de este medio, que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. No, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni publicidad, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos cuatro años y por esa razón, siento la necesidad de dejarles saber. Estamos sumamente agradecidos con el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento".

No pienso dar entrevistas sobre este tema, ni mucho menos dar detalles, así que les pido a mis amigos del medio, de todo corazón qué por favor respeten eso. Nuevamente, gracias a todos los que han apoyado nuestra relación desde el primer día. Gracias por apoyarnos y apoyar nuestro amor, desafortunadamente, Dios tiene otros planes para nosotros, independientemente. Esto no es fácil, así que pido un poco de compasión y comprensión durante este tiempo, por favor. Muchas gracias.

En una pasada entrevista para el programa Venga la Alegría, Lorenzo Méndez habló sobre las razones que provocaron su ruptura con Chiquis Rivera. "Problemas entre pareja, hay altas y bajas, crisis matrimoniales, todo siempre fue con madurez. El cantante confesó que fue él quien le pidió a Chiquis que se dieran un tiempo, pues él lidiaba con problemas internos que le impedían tener una relación sana: "le dije: 'déjame arreglar ciertas cosas conmigo mismo porque si no me arreglo yo mismo no puedo darte el amor que te mereces'".