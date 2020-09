Sufre Sebastian Rulli; así serán los besos que Angelique Boyer dará en Imperio de mentiras

México. Angelique Boyer regresa a las telenovelas este día lunes 14 de septiembre a través de su participación protagónica en la telenovela Imperio de mentiras, producción de Giselle González para Televisa, y ahora hará escenas románticas con Andrés Palacios, su pareja protagónica, por lo que seguramente Sebatián Rulli, su pareja, estará "sufriendo" por los besos que se darán en pantalla.

Imperio de mentiras es una adaptación de la exitosa novela turca Kara para ask (Dinero negro y amor) y tiene su estreno esta noche por canal 2 Las Estrellas, además cuenta con la participación de otros actores como Susana González, Alejandro Camacho, Luz Ramos y las primeras actrices Leticia Calderón, Cecilia Toussaint y Patricia Reyes Spíndola.

Angelique Boyer interpreta a Elisa Cantú, una mujer que por una situación especial que se le presenta en la vida se verá rodeada de una red de mentiras y tendrá que hacer lo imposible para salir de ella, además luchar por el amor que siente por el personaje que hace Andrés Palacios.

Imperio de mentiras envolverá al público en escenas de misterio, acción y también pasión y amor, y Angelique y Andrés "incendiarán" la pantalla con escenas de amor y de mucha pasión.

En la trama de Imperio de mentiras, Elisa Cantú (Angelique Boyer) enfrentará el asesinato de su padre y para descubrir al culpable se unirá a un policía (Andrés Palacios), cuya prometida también falleció, por lo que ambos serán aliados para encontrar al culpable de ambas muertes mientras luchan por no enamorarse.

Elisa Cantú es un personaje muy distinto a las mujeres que he interpretado porque no necesita a nadie, su pilar más importante y la motivación es su familia. Es una mujer que da la vida por ellos, también la más aguerrida que he interpretado, estoy ansiosa porque conozcan a esta guerrera”, compartió Boyer en entrevista con Agencia Reforma.