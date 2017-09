¿Galilea Montijo e Inés Gómez sufren aparatoso accidente?

Las conductoras de televisión Inés Gómez Mont y Galilea Montijo son una de las amigas más famosas del espectáculo en México en redes sociales se puede ver a las 2 bellezas disfrutando de viajes o eventos sociales.

Por qué Dios nos hizo y nosotras nos juntamos

En un evento en Televisa en donde se encontraban juntas las dos sexys mamas publicaron en sus redes sociales una fotografía donde se encuentran tiradas en unas escaleras la justificación de esta aparatosa foto se debió a que fuera algo divertida para sus fans, se piensa que fue un fotomontaje.

que será???? te amo

Sus seguidores rieron en dicha publicación y las felicitaron por la amistad que llevan desde hace años.

"Te empujooooo, se pasa. Córrele que te quiere agarrar de las greñas. Jajajajajaja" "Pos de vez en cuando te caes, pero te levantas jajaja bellas las dos se ve esa linda amistarararara. Saludos desde Guatemala" "Tú tan linda, eres toda una dama con clase y aunque hay quien quiere imitarte tú eres la reina" "ajajajajajja y Donde quedo tanta pose y glamourtz?"

AMISTAD

La relación entre estas dos conductoras es tan grande que hasta viajes se regalan alrededor del mundo tal fue el caso del cumpleaños número 44 de Galilea por lo que su amiga Inés Gómez Mont decidió regalarle un viaje sorpresa nada más y nada menos que a Nueva York.

Mis pulgas

¡Como es de costumbre las actrices mostraros sus aventuras en redes sociales Lista para festejar a mi Galilea Montijo toca el turno a la consentida!!!!! Vámonos te quiero", escribió Inés. "Gracias por consentirme tanto tengo miedo!!! #precumple", respondió la presentadora de Hoy.

Festejando a #inesita bajo la #nieve

DOÑA TABLE

Como olvidar aquel momento, cuando Inés Gómez Mont llamó “doña table” a la conductora de Hoy, Galilea Montijo. TRAS HABER TRANSCURRIDO VARIOS AÑOS PARECE QUE INÉS OLVIDÓ TODO LO QUE DIJO DE GALILEA, PUES AHORA QUE CAMBIÓ DE TELEVISORA, SE HA MOSTRADO POSANDO JUNTO CON GALILEA MONTIJO Y DESVIVIÉNDOSE EN ELOGIOS HACIA LA CONDUCTORA DE HOY.

Pero que chulisssssss @natalia_tellez

INÉS FELICITO A GALILEA POR SU CUMPLEAÑOS

EXCLUSIVIDAD

Actualmente Televisa está recurriendo por cancelar contratos a sus trabajadores como camarógrafo, reporteros y actores hace un tiempo se rumoreaba que Galilea era una de los personajes que había perdido exclusividad se ha dicho en las últimas semanas, que la hermosa conductora era saldría de la empresa que se encuentra atravesando por una fuerte crisis económica.

Mucha suerte @patriciamanterola en #rentacongeladalaserie te queremos @andrealegarreta y yo! Estás más bella que nunca

En entrevista con el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, Galilea comentó:“El día que eso suceda, que espero no sea más que dentro de muchos años, pues yo soy la primera en salir a decirlo, siempre que sucede algo, si es cierto, yo siempre he sido la primera que ha salido a dar la cara, bueno o malo, pero siempre he dado la cara”.

La verdad es que hoy en día la gente ya no cree tantas cosas que se dicen, yo también creo que a través de las redes sociales tienes oportunidad o de desmentir, más bien me gusta decir, es cierto, salir y doy la cara, pero claro que es inseguro, porque hay cierta gente que se lo cree, pero yo no creo que haya mucha gente que crea tanta barbaridad”.

