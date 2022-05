"Sufrí mucho", el cantante Luis Fonsi recuerda el doloroso divorcio que vivió con Adamari López

Luis Fonsi y Adamari López llegaron a ser una de las parejas más queridas y sólidas del medio del espectáculo. Se conocieron en México y un par de años después se reencontraron en Estados Unidos; en ese entonces, el cantante puertorriqueño estaba promocionando su álbum "Abrazar la vida", mientras que la actriz, también originaria de Puerto Rico, formaba parte del elenco de la telenovela "Gata salvaje".

Fue en el 2004 cuando los boricuas anunciaron su compromiso, casi al mismo tiempo de que Adamari López daba a conocer su lucha contra el cáncer de mama. Contrajeron matrimonio el 3 de junio de 2006 en su natal Puerto Rico. Tres años después, Luis y Ada sorprendieron a sus miles de seguidores al anunciar su separación.

"Luego de ponderarlo detenidamente, se ha tomado la decisión de separarnos", expresaron en un comunicado. "Es una situación que venimos trabajando hace algún tiempo y que entendemos en este momento es lo mejor. Al igual que desde el primer día en que nos conocimos, todo ha sido en paz y buscando el bienestar de ambos y de nuestras familias".

En una reciente entrevista en "De tú a tú", programa de televisión chileno, Luis Fonsi, intérprete del éxito musical internacional "Despacito", habló sobre la difícil etapa que vivió debido a su divorcio de Adamari López.

Cuando uno mira hacia atrás, uno dice: 'este fue un momento duro', fue muy duro y sufrí mucho, pero gracias a ese momento pasó esto, un divorcio obviamente no es nada divertido para nadie.

Externó que el divorcio lo ayudó a crecer como persona y saber cómo enfrentar futuros problemas. "Eso me ha endurecido, me ha ayudado a madurar, apreciar las cosas y ver la vida de otro color".

Luis Fonsi decidió separarse, aseguró Adamari López

Algo que hizo su separación y divorcio aún más complicado, fue ser personas famosas y tener que lidiar con el acecho de la prensa de espectáculos, ya que buscaban a toda costa conocer los detalles de lo ocurrido.

"No entro en muchos detalles porque es un tema delicado, pero hacerlo públicamente es el doble de difícil, porque uno tiene el dolor personal y tener que sacar cara y que te pregunten cuando uno no quiere hablar de eso".

Adamari López y Luis Fonsi fueron una de las parejas más queridas del mendio del espectáculos. Foto: Agencia México

La relación de Adamari López y Luis Fonsi entró en crisis, tras la lucha de la también conductora de televisión contra el cáncer de seno. En una entrevista para el programa "Al rojo vivo" de Telemundo, aseguró que el cantante fue quien ya no quiso seguir luchando por salvar su matrimonio y posteriormente, él quien decidió separarse.

Asimismo, confesó que Luis Fonsi le dijo que ya no la deseaba como mujer, luego de que le extirparan un carcinoma de 1.4 centímetros de su seno izquierdo. "Él me lo dijo una vez que no me deseaba como mujer, y creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea, se te cae el mundo, y eso es mucho más duro que pasar por la enfermedad".

Te recomendamos leer:

Actualmente, Luis Fonsi está casado con la modelo española Águeda López; fruto de su amor tuvieron a sus hijos Mikaela y Rocco Rodriguez López. Por su parte, Adamari López se separó el año pasado del bailarín español Toni Costa, luego de 10 años de relación; tienen una hija en común, Alaïa.