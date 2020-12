Suga contó al ARMY de BTS sobre el accidente donde se dislocó su hombro en "Burn the stage"

A principios de noviembre pasado Big Hit Entertainment informó al ARMY de BTS que Suga se había sometido a una cirugía para reparar el labrum desgarrado de un hombro. La operación fue exitosa y desde entonces el Idol se encuentra en rehabilitación, por lo que seguirá ausente por un tiempo más de todas las actividades de Bangtan. Aunque todo el fandom extraña a Min Yoongi, su bienestar es primero.

Suga tuvo un accidente en 2012, un año antes de debutar con Bangtan Sonyeondan (BTS) el 13 de junio de 2013. Los médicos le diagnosticaron al rapero originario de Daegu, Corea del Sur, dislocación de hombro. El año pasado a Yoongi le diagnosticaron un desgarro del labrum posterior del hombro izquierdo, en otra palabras, el cartílago alrededor de la articulación de su hombro estaba desgarrado.

Desde 2013 al 2019 el integrante de BTS se sometió a rehabilitación y tratamiento constantes, pero sus síntomas (como la incapacidad de levantar los brazos en alto y ataques repentinos de dolor), no mejoraron. (Los chicos a prueba de balas, BTS, recuerdan la primera y significativa victoria que obtuvieron).

"Estos síntomas han aparecido con una frecuencia creciente en los últimos años, afectando a Suga no solo en el escenario, sino también en el transcurso de su vida diaria", manifestó Big Hit en un comunicado, agregando que el cantante sintió que era importante recuperar su buena salud para cuando llegue el momento de llevar a cabo su servicio militar obligatorio, así como su carrera musical posterior al servicio; tras una extensa discusión con la empresa que los representa, se tomó la decisión de someterlo a la cirugía.

En la película de BTS "Burn the stage", Suga contó a sus amigos (y a su vez al ARMY) sobre el accidente que lo provocó estos problemas en su hombro izquierdo. Este percance ocurrió cuando Min Yoongi era un aprendiz y trabajaba como repartidor.

En una parte de "Burn the stage" (película que documenta el detrás de escenas de la gira "The Wings Tour" de BTS), el rapero relató que se dirigía en una bicicleta a entregar un pedido a domicilio, cuando en una intersección un automovilista lo arrolló. Tras caer fuertemente de su bicicleta sobre el asfalto, al abrir sus ojos, vio las llantas del auto cerca de su cara.

Estuve debajo del auto y al día siguiente no podía mover mi hombro porque estaba dislocado y su puso aún más serio. Me lastimé el hombro trabajando como repartidor.

Al principio Suga no le comentó nada a Big Hit Entertainment sobre este accidente, "no les dije, pensé que no querrían (en la agencia) si les contaba". Posteriormente les contó lo sucedido, además les dijo que no quería seguir entrenando, pues tenía otras preocupaciones como pagar la matrícula de la universidad. La agencia apoyó incondicionalmente al cantante ante los complicados momentos por los que estaba pasando.

"Me dijeron que me podían esperar (a que se recuperara de su accidente), recuerdo que me pidieron que lo intentara de nuevo, así que les dije que lo haría, fue así que decidieron pagar mi universidad, eso me preocupaba mucho sobre todo, mi matrícula mi familia no podía pagarla".

En un VLIVE que Suga llevó a cabo a fines de noviembre pasado tras el lanzamiento el álbum de BTS, "BE", manifestó que su recuperación iba muy bien. "Me recuperaré rápidamente y no es algo de qué preocuparse, por favor, muestren mucho amor a 'BE' y volveré pronto".