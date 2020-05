Suga de BTS explica significado de "Daechwita", su nuevo lanzamiento como Agust D

Suga dio al ARMY una explicación sobre "Daechwita", la canción principal de su nuevo mixtape como Agust D. En BANGTANTV (el canal de YouTube de BTS), se publicó el MV Shooting Sketch de este nuevo trabajo musical, donde se muestra cómo se llevó a cabo la filmación del MV.

Min Yoongi contó que uno de los personajes que está interpretando en el video musical "Daechwita", es un rey loco lleno de poder.

El Agust D de hace cuatro años se ha convertido en un rey, pero tiene conflicto con otro Agust D.

Suga uno de los raperos, compositores y productores de BTS, mnaifestó que "el tema principal de 'D-2', 'Daechwita', es una canción que pone énfasis en el disfrute auditivo y en el disfrute lírico, me gustaría que se concentraran en las experiencias visuales y auditivas, hice de esta la canción principal porque pensé que sería divertido".

Para sorpresa del ARMY, Jin y Jungkook hacen una aparición especial en el MV. "Vinimos aquí como extras", comentó Jin a lo que Kookie agregó: "no piensen en nosotros como BTS, somos los actores Kim Seokjin y Jungkook". Asimismo el mayor de los integrantes de Bangtan, aseguró que "Yoongi nos imploró que apareciéramos una vez".

Cabe mecionar que el cameo de Jin y Jungkook originalmente tiene dos versiones: una en donde se unen a Suga para bailar "Daechwita" y una en la que se pelean (esta última forma parte del MV).

J-Hope aparece en el detrás de cámara, quien le dice a Suga lo "cool" que luce con su apariencia para el video (haciendo referencia a la cicatriz en su ojo derecho). Durante la grabación del MV, Hobi envió un camión de café al set en muestra de cariño y apoyo a su amigo. "¡Muchas gracias por el camión de café enviado por el maknae de Sope, Hobi!", escribió Suga en Twitter.

¿Qué es 대취타 (Daechwita)?

Es un género de música tradicional coreana relacionado con la música militar, incluye numerosos instrumentos de percusión sobre todo el Kkwaenggwari (que se escucha en la canción), pero también algunos de viento y se interpretaban en marchas militares. Todo el MV está impregnado de tradición coreana. La creatividad de Suga va más allá de lo estético, pues también las letras incluyen jerga tradicional coreana.

En el MV de "Daechwita", Suga y su pandilla convierten una aldea coreana en su patio de recreo mientras conspira para derribar al rey tiránico, a quien también interpreta. "El tema 'Daechwita' ya estaba en mi mente cuando comencé a trabajar en esta pista, así que probé el sonido de un verdadero Daechwita", comentó Suga en una entrevista para la revista estadounidense TIME.

Lo primero que pensé fue que quería probar la música que se toca durante la caminata ceremonial del Rey, por lo que naturalmente, los elementos coreanos terminaron siendo un componente esencial de la canción y del video musical.

Agust D se compara con un rey y un dragón mediante numerosas metáforas y el simbólico 대취타 de fondo, que también se empleaba durante la coronación de un nuevo rey. A pesar de eso, el rapero también menciona que no todo lo que brilla es oro, un tema que también abordó en "Shadow", su solo en el álbum de BTS "Map of the Soul: 7".

Nacido esclavo, pero ahora un rey, nací en una zanja pero me alcé como un dragón, así es como vivo, no te preocupes, tengo mucho que perder.

"Cállate, si, me llamas cachorro, si, nací como un tigre, no soy alguien débil como tú, hacer un show de talentos es una patética mierda, no voy a mentir, es una mierda, no tengo pretensiones, sólo mátalos a todos sin excepciones, te veo caer, flexibilidad no va conmigo, no lo necesito, ¿quién es el rey? ¿quién es el jefe?, todos saben mi nombre, los que hablan mierda no tienen idea que pueden perder sus cabezas", canta Suga a través de su alter ego Agust D, en una clara referencia a sus harers.

