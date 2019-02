Suga de BTS y Lee Sora, en el chart mundial de Billboard

La canción de la cantante surcoreana Lee Sora, “Song Request”, en colaboración con Suga de la banda de K-Pop BTS, debutó en el puesto N°2 del Billboard World Digital Song Sales (chart mundial de canciones digitales).

De acuerdo con Nielsen Music, el single “Song Request” de Lee Sora junto a Suga, superó las 3 mil ventas digitales en la semana que terminó el 24 de enero. Una marca notable, considerando que la canción fue lanzada el 22 de enero.

La letra de “Song Request” fue escrita por Suga y Tablo de Epik High.

Técnicamente es el debut de Lee Sora y Suga en el chart mundial de canciones digitales, pero el rapero de BTS ya había ingresado en el pasado con su seudónimo "Agust D". Fue con el tema “Give it to me”, que alcanzó el puesto N°4.

En total son cinco (de siete) los cantantes de BTS que lograron acreditar como solistas al menos una aparición el Billboard World Digital Song Sales chart.

Cabe recordar que en 2010, antes de debutar con BTS, Min Yoon-gi (mejor conocido como Suga), formaba parte de un grupo underground de rap en su ciudad natal llamado D-Town.

El 15 de agosto de 2016 publicó su primer mixtape en solitario titulado "Agust D", del cual salieron dos vídeos musicales para los temas "Agust D" y "Give it to Me".

El álbum fue incluido en la lista de "Los 20 mejores mixtapes de 2016" de Fuse. Suga tiene 70 canciones acreditadas a su nombre por la Korea Music Copyright Association (KOMCA).