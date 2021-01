Suga hace sorprendente confesión al ARMY de BTS sobre la canción "Telepathy"

El pasado 20 de noviembre de 2020 BTS lanzó su quinto álbum de estudio "BE" que incluye además del aclamado éxito mundial "Dynamite" (por el que fueron nominados por primera vez para los Premios Grammy 2021), y de la reconfortante canción "Life goes on", el exquisito tema "Telepathy", una canción pop retro con un ritmo funky.

"Cuando los días parecen repetitivos soy el más feliz cuando te veo, cuando cada día es diferente eres la persona más especial para mí...vayamos hacia el mar azul, ese mar azul donde solíamos jugar, las preocupaciones no sirven de nada ahora, olvídalas por el momento, divirtámonos juntos, solo nosotros en esta pequeña isla en medio del mar azul donde fabricamos recuerdos juntos", dice una parte de la letra de "Telepathy" de BTS.

En una entrevista publicada en Weverse Magazine el rapero, compositor y productor musical Min Yoongi, reveló que compuso "Telepathy" en tan solo 30 minutos, así es ¡en 30 minutos! Meses atrás Suga compartió con el ARMY que estaba aprendiendo a tocar la guitarra durante los largos meses de aislamiento social.

Myungseok Kang, persona quien hizo la entrevista al Idol (cuyo alter ego es "Agust D", manifestó que a medida que los géneros se mezclan más, la melodía que utilice deberá ser más importante, a lo que preguntó: "¿empezar a tocar la guitarra afecta tu composición de alguna manera?". Suga fue claro con su respuesta, señalando que siempre le ha gustado usar sonidos de guitarra y siempre le ha gustado la banda estadounidense Eagles, la legendaria agrupación interprete del famoso tema "Hotel California".

"Si tocas la guitarra es mucho más fácil escribir canciones porque puedes llevarla a donde quiera que vaya, los teclados son difíciles de transportar. (risas); normalmente trabajo en mi computadora portátil, pero pensé que definitivamente necesitaba un instrumento, acelera mi trabajo y mejora mi comprensión de los acordes". (Así fue como Suga se reunió con BTS en los Mnet Asian Music Awards 2020).

Yoongi recalcó que con guitarra en mano es más fácil escribir una canción, porque intuitivamente puedes hacer una progresión y probar muchas cosas diferentes. "Durante mi trabajo en 'Eight', IU grabó y me envió una canción desde su teléfono, en ese momento no pude tocar la guitarra, así que intentamos asegurarnos de que estamos trabajando en la misma página al realizar un seguimiento del progreso de los demás, eso me hizo sentir la necesidad de aprender a tocar un instrumento".

El ARMY de BTS orgulloso por el talento musical de Suga

Siguiendo con esta charla, Myungseok Kang tomó como referencia esa parte intuitiva que Suga mencionó, sacando a relucir la canción "Telepathy". El entrevistador comentó que al escuchar las diferentes progresiones melódicas de este tema entre los ganchos de cada uno de los integrantes de BTS, lo hicieron preguntarse si había escrito la melodía de forma intuitiva para cada parte.

El Idol de Bangtan Sonyeondan contó haber probado una melodía por primera vez el año pasado y cuando comenzó a conocer la diversión de la música, se le abrieron muchas puertas nuevas, "así que fue bastante fácil trabajar en ello".

Solo toqué un ritmo y escribí desde el principio hasta el final, la escribí en solo 30 minutos, la canción casi se escribió sola. Las tendencias del pop y el hip-hop en estos días cruzan los límites entre la voz y el rap, me gusta esta tendencia.

En la entrevista para Weverse Magazine Suga también habló de la primera nominación de BTS a los Grammy, así como de las actuaciones en las que no ha participado debido a su rehabilitación. Foto: Weverse Magazine

"Yoongi escribió 'Telepathy' en 30 minutos, este hombre es puro talento", "tenemos más que claro el gran talento y don que tiene Min Yoongi para componer", "el talento que se carga este hombre", "la escuchó con una sonrisa en la cara (la canción), pienso en lo mucho que Yoongi ama la música y en lo afortunada que soy por tener el privilegio de escuchar el arte de BTS", "Suga se encargó de mejorar nuestro peor año", son algunos de los comentarios del ARMY en Twitter.

Al preguntarle al "gatito del ARMY" sobre sus nuevos sueños, respondió de manera inmediata que estaba ansioso por seguir haciendo música. Tras la cancelación de todos los shows debido al Covid-19, Suga tuvo la oportunidad de hablar con muchos músicos en Corea. "Hablé con cantantes legendarios y con personas que son mis contemporáneas, hablar con ellos una vez más me hizo darme cuenta de que amo tanto la música".