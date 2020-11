Suga se sincera con el ARMY de BTS, tras la cirugía en su hombro izquierdo

Big Hit Entertainment, la agencia que lanzó y representa a BTS, dio a conocer que el rapero, compositor y productor musical Suga, se sometió el pasado martes 3 de noviembre a una cirugía para reparar el labrum desgarrado de un hombro.

La cirugía, para abordar un constante problema de salud y bienestar de Suga, se completó con éxito y actualmente está descansando y recuperándose siguiendo el consejo de su médico, que aseguraba que Suga debe completar un período de recuperación estricto y sin obstáculos.

Min Yoongi, mejor conocido por el ARMY de BTS como Suga o por su alter ego Agust D, desde hace varios años ha tenido problemas de salud relacionados con el hombro. De acuerdo con información de la agencia surcoreana Big Hit Entertainment compartida en un comunicado, Yoongi comenzó con sus problemas en el hombro, cuando se lesionó en un accidente que ocurrió en 2012 antes de su debut con Bangtan Sonyeondan. En el 2013 los médicos le diagnosticaron dislocación de hombro.

Los dolores en su hombro continuaron hasta que en 2019 se le diagnosticó un desgarro del labrum posterior del hombro izquierdo, lo que significa que el cartílago alrededor de la articulación de este hombro de Suga, estaba desgarrado. Desde entonces el rapero ha seguido recibiendo diversos tratamientos para evitar que su lesión afecte sus actividades personales y artísticas.

Min Yoongi ha sufrido durante mucho tiempo una amplia variedad de síntomas, incluida la incapacidad de levantar los brazos en alto y ataques repentinos de dolor. Big Hit mencionó:

Se sometió a rehabilitación y tratamiento constantes durante su carrera, pero desafortunadamente sus síntomas no mejoraron de manera apreciable. Estos síntomas han aparecido con una frecuencia creciente en los últimos años, afectando a Suga no solo en el escenario, sino también en el transcurso de su vida diaria.

"Suga también sintió que era importante para él restaurar su buena salud para prepararse para su servicio militar obligatorio, así como su carrera musical posterior al servicio. Después de una extensa discusión con la empresa, se tomó la decisión de someterse al procedimiento quirúrgico".

Suga no estará en las actividades promocionales del nuevo álbum de BTS

Tras su cirugía el rapero de BTS no podrá participar en la mayoría de las actividades oficiales de la boy band, para que pueda concentrarse por completo en su recuperación. Una vez que los médicos determinen que la zona de la operación se ha curado lo suficiente, Suga comenzará sesiones de fisioterapia para que finalmente pueda recuperar su salud y estar completamente recuperado.

Big Hit Entertainment manifestó que Suga estará ausente durante un tiempo, incluso para las actividades promocionales del próximo álbum de BTS, "BE" (que será lanzado el 20 de noviembre). "Pedimos disculpas a todos los fans que han esperado pacientemente para volver a encontrarse con Suga y les pedimos, su comprensión generosa y llena de amor".

A través de diversas redes sociales el ARMY de BTS le ha enviado todo su amor a Suga, tras enterarse de la ciurgía de Yoongi. Asimismo el rapero de 27 años de edad, envió este mensaje al fandom, mismo que escribió en la comunidad global de Bangtan, Weverse:

Hola, soy Suga. Después del anuncio, mucha gente se preocupó, por lo que lo siento y estoy muy agradecido. Afortunadamente, la cirugía salió bien. Mi estado actual es que siento algo de dolor, pero estoy muy aliviado. Debido a que tengo actuaciones como parte de mi trabajo, traté de evitar la cirugía tanto como pude y aguanté con rehabilitación e inyecciones. Sin embargo, tenía miedo porque empeoraba de nuevo cada vez que actuaba.

El productor y compositor de muchas de las canciones de BTS, contó: "después de que tres de cada cuatro hospitales dijeron que sería bueno hacer la cirugía considerando mi condición, me realicé la cirugía…(¡realmente sufrí mucho por la decisión!) No podré participar en el programa de actividades por el momento, así que me siento apenado por los integrantes y ARMY".

Me ausentaré un poco para poder recuperarme lo antes posible, pero volveré pronto. ¡No tardará tanto! Una vez más, lo siento y gracias, ARMY.