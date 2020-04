Suga sorprende al ARMY con el nuevo comeback de BTS

Suga llevó a cabo por primera vez una transmisión en vivo a través de BANGTANTV, el canal de YouTube de BTS. Por casi una hora Min Yoongi demostró sus dotes de pintor a todo el ARMY. En una parte de este live el rapero, compositor y productor, habló sobre el nuevo comeback de BTS. Con sus conciertos pospuestos ante la pandemia de COVID-19, Bangtan está teniendo mucho tiempo para crear nueva música.

Suga empezó su transmisión en vivo sin decir palabra alguna, pero luego de unos minutos "lanzó" la gran noticia; contó que el nuevo álbum de BTS está en fase de preparación; asimismo informó al ARMY que después de discutirlo entre ellos cada uno administrará un área del álbum. "Sí, estamos trabajando en un nuevo álbum, hemos comenzado dándole a cada quien un papel como mánager general, visual, musical, etc. Lo dividimos así luego de una conversación que tuvimos hoy, el video relacionado saldrá pronto".

Con respecto a la actividad que estaba llevando a cabo, el rapero de BTS manifestó:

Yoongi prometió al fandom que posteriormente les compartiría el resultado final de su pintura.

Hace unos días RM, líder de BTS, dijo en un live en BANGTANTV: "estoy seguro de que muchos de ustedes ya lo han adivinado, pero vamos a lanzar otro álbum, hemos comenzado a prepararnos para ello, vamos a compartir ese proceso de preparación con ustedes, hasta el momento no se han decidido detalles, solo acabamos de empezar a hablar de ello, que vamos a crear algo nuevo, vamos a trabajar duro para hacer eso".

No estamos seguros de cuándo se lanzará ese álbum, estoy seguro de que habrá momentos que no vamos a querer mostrar porque el proceso de creación del álbum no siempre es hermoso.