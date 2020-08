Sugey Ábrego agradece mensajes de apoyo tras sufrir accidente automovilístico en la CDMX

Ciudad de México.- La actriz y conductora de televisión, Sugey Ábrego, le agradeció a los seguidores y compañeros de profesión, los buenos deseos y comentarios que recibió el día de ayer luego de que informara que el pasado domingo sufrió un grave accidente automovilístico después de una falla de frenos en su coche mientras transitaba en la avenida Insurgentes, una de las calles más famosas y concurridas de la Ciudad de México. Fue mediante sus sus redes sociales, que la actriz anunció del accidente e incluso compartió fotografías de cómo terminó su vehículo tras el accidente.

“Hoy te agradezco Dios que tienes un ejército de ángeles cuidándome. Y grandes amigos demostrándome que me aman Mi auto quedó sin frenos en Insurgentes policías de tránsito se dieron cuenta de esto cuadras antes y me auxiliaron para no impactar con el metrobús aún así impacté a un auto familiar en un alto el que todos fuimos auxiliados sin daños mayores.” Escribió en su cuenta de Instagram la actriz y conductora Sugey Ábrego tras dar a conocer su accidente automovilístico.

La actriz también comentó sobre su accidente en su cuenta de Twitter.

“El freno no respondió.Tanto la familia a la que impacté como yo fuimos llevados a una clínica a revisión mi seguro absorbió los gastos y los policías de tránsito dieron fe de esta falla ya que desde cuadras antes se percataron y me apoyaron por insurgentes para aminorar el daño”

Sugey Ábrego ha sufrido varias desgracias, pues hace no mucho tiempo, también había dado a conocer que fue víctima de robo, pues algún delincuente se llevó varios articulos que traía en su vehículo mientras se encontraba en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

“Así en Condesa debajo de una C5, mientras yo entregaba unos donativos al #hospitalXoco, abrieron el cofre, desactivaron las alarmas y se llevaron las computadoras centrales d mi auto con valor de 100 mil en agencia. Gracias @Claudiashein por dejar a la clase media vulnerable”. escribió la actriz y conductora en su cuenta de Twitter cuando sufrió el robo.

