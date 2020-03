Sugey Ábrego denuncia que le fue negada prueba de coronavirus pese a tener síntomas

La actriz y conductora veracruzana, Sugey Ábrego, denunció mediante sus redes sociales que recientemente le fue negada la prueba del coronavirus (COVID-19), a pesar de presentar algunos síntomas, como tos y un cuadro de asma desde la semana pasada y solamente se le dio una hoja en la que dice que es sospechosa de Covid-19.

Sugey decidió no quedarse callada ante esta situación y grabó a las afueras del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en donde acudió para hacerse la prueba, y manifestó la injusticia que sucedió en el lugar después de acudir para checarse.

El día de hoy en nuestras instalaciones de la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) presentamos un cartel que dice que estábamos fuera de servicio porque se presentó una socia que dio positivo al COVID-19, esta socia seguramente no lo sabía y cuando salió del país se dio cuenta" comenzó la famosa para entrar en contexto de la situación.

Obviamente por prevención vine al INER porque desde hace 15 días presenté un cuadro de asma que no se me había presentado, tomé antibióticos y sí, aquí estoy afuera de las instalaciones del INER, quiero decirles que llegué a la 1:00 de la tarde, solamente que presentes o menciones que estuviste en contacto con alguien, te reciben, si no te dicen vete con tu doctor particular para que tú pagues", continuó.

La actriz decidió insistirles a las doctoras que se encontraban en el lugar, pero fue inútil: "Le dije, doctora yo estoy grabando, sólo tengo tos seca, no tengo fiebre, por favor hágame la prueba y me dijo su respuesta fue así; 'estamos en tercer mundo, no hay pruebas'".

Casi al finalizar su video, Sugey se mostró visiblemente alterada por la situación que la agobia por su futuro laboral y de salud, así como el de sus colegas de trabajo: "Estoy muy molesta porque seguramente voy a tener que trabajar, simple y sencillamente porque no me pueden hacer la prueba, porque para ellos es fácil decir vete a tu casa ¿y mi trabajo? ¿y si me pongo mal?".