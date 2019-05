Sugey Ábrego revela que estuvo a punto del suicidio

La actriz, conductora y modelo mexicana Sugey Ábrego, quien tiene 40 años de edad, revela que estuvo a punto del suicidio y también cuál fue el motivo que la empujó a pensar en quitarse la vida.

Sugey Ábrego intentó quitarse la vida aventándose de la terraza de su casa, esto debido a la depresión que padece por el proceso de divorcio que pasa actualmente. Estuvo casada con el empresario Enrique Durán y ya no están juntos.

Quise aventarme de mi terraz y la verdad es que le agradezco a la persona que estaba haciendo la limpieza en mi casa, porque ella me jaló y evitó una desgracia”, expresó Sugey.

En entrevista con la revista TVNotas, Sugey cita que pasa por momentos muy difíciles tras el proceso de divorcio con el empresario Enrique Durán, pues este la engañó.

Llegué al peor momento en mi vida cuando luego de ocho años de matrimonio, Enrique me dijo que no quería tener hijos y me engañó.”