Super Junior despeja los sentimientos de soledad y un mal amor, con la canción pop rock "Callin"

Luego de que alegraran y dieran fortaleza a sus miles de seguidores durante el aislamiento social por la pandemia, con la canción "House party" (tema principal de su décimo álbum de estudio "The Renaissance"), Super Junior ha llevado a cabo nuevo comeback y le da una anticipada bienvenida a la primavera.

La sensacional agrupación musical, perteneciente a la segunda generación del K-Pop, lanzó un single álbum especial titulado "The road: winter for spring", con la canción principal "Callin".

Fue escrita y compuesta por el productor KENZIE, un tema de género pop rock que expresa los sentimientos de no querer perderse un amor que llega mientras se siente que siempre se estará solo, con únicamente los recuerdos de una relación que fue muy dolorosa.

Kyuhyun, Siwon y Ryeowook.

Esta bella pieza musical resalta las voces melódicas de los integrantes de Super Junior: Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook y Kyuhyun. Una parte de la letra de "Callin" dice:

He estado solo durante mucho tiempo,

así que no sé cómo amar

Tampoco sabía lo que era

eso a lo que llaman soledad

¿Por qué caíste y te acumulaste sobre mí como la nieve?

Me haces sentir una nostalgia desconocida

Mi corazón está derritiéndose poco a poco

Mi corazón frío

y mis ojos penetrantes como el hielo

te miran lentamente

Parpadeo, cariño,

y por mis mejillas fluye

(por mis mejillas fluía)

el calor de unas lágrimas amables

(incluso el calor de unas lágrimas amables)

Las toco con calma y me mojan los labios

Todo es por ti

Eunhyuk, Heechul y Shindong.

En un comunicado de la agencia SM Entertainment, la cual lanzó y representa a la boyband originaria de Corea del Sur, resaltó que el single álbum "The road: winter for spring", tiene "una atmósfera lírica que contiene la dulce voz y la suave sensibilidad de Super Junior".

Donghae, Leeteuk y Yesung.

El MV de "Callin" se produjo en dos versiones: una versión "Winter for spring" con animación y una versión "Winter" sin animación. Cabe mencionar que los tres teasers mostraron el estado de ánimo de Super Junior sobre dicha canción, por lo cual recibieron una buena respuesta de los fans nacionales y extranjeros.

Narra la historia de un hombre (invierno) que se encierra en la habitación de su corazón y una mujer (primavera), que lo espera para salir de la habitación y correr hacia él a través del cambio de luz y las estaciones.

El nuevo single álbum de Super Junior, también incluye el B-Side "Analogue Radio", una canción pop donde se expresa que "cada uno tiene su propia historia" a través de la radio. En la nueva perspectiva del letrista Jo Yoon-kyung, Kyum Lyk y la cálida guitarra del compositor Baek Lyk, se unen para crear una atmósfera más cálida. La parte dulce se considera como un punto de apreciación.

"Super Junior, una leyenda del K-Pop en su 18.º año de debut, que ha participado activamente en actividades musicales, ha adquirido una sensibilidad más madura con su primera actividad musical este año. Se espera que 'Callin', que encontramos como la canción principal después de mucho tiempo, dé una impresión refrescante a los fanáticos de la música", manifestó SM Entertainment.