Super Junior hace cover de "Ahora te puedes marchar" de Luis Miguel

Super Junior, conocida banda de K-Pop, ha sorprendido con el cover de la aclamada canción de Luis Miguel, "Ahora te puedes marchar". La agrupación originaria de Corea del Sur se volvió tendencia en redes sociales con su divertido cover.

A través de su canal de YouTube, la boy-band Super Junior publicó el cover del tema "Ahora te puedes marchar", donde imitan (casi a la perfección) al cantante Luis Miguel.

El producto final de la canción "Ahora te puedes marchar", quedó para el recuerdo de sus fans en Latinoamérica, quienes reconocieron el buen castellano que Super Junior demostró en el videoclip del cover de Luis Miguel.

¿Quiénes son Super Junior?

Super Junior también conocido como SuJu o SJ, es una boy-band, proveniente de Corea del Sur. Formada en el 2004 por SM Entertainment, SuJu constaba originalmente de 12 miembros especializados en el ámbito del entretenimiento musical y actoral.

Actualmente Super Junior cuenta con ocho miembros activos: Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Siwon y Ryeowook. Tres miembros se encuentran inactivos: Kangin (hiatus indefinido), Sungmin (hiatus indefinido) y Kyuhyun (servicio militar).

Super Junior ha grabado ocho álbumes de estudio y un mini-álbum desde 2005 hasta la fecha. Alcanzaron reconocimiento internacional tras el lanzamiento de su tercer álbum Sorry, Sorry en el 2009.

Esta no es la primera vez que Super Junior se acerca a la comunidad de habla hispana a través del uso del castellano. Sus canciones "Mamacita", "Lo Siento" y "One More Time (Ft. Reik)" son clara muestra de ello.