Supera Kylie Jenner 200 millones de seguidores en Instagram; es la cuarta en lograrlo

Le empresaria y socialité estadounidense Kylie Jenner, que alcanzó su fama tras su aparición en el reality show de la familia Kardashian "Keeping Up with the Kardashians", superó la barrera de los 200 millones de seguidores en la red social de Instagram, siendo la cuarta persona en la historia en lograrlo.

Kylie Jenner, con 23 años, actualmente tiene 201 millones de seguidores en Instagram. A sus 21 años, Kylie se convirtió en la multimillonaria más joven de la historia, superando el récord del fundador de Mark Zuckerberg cuando este tenía 23 años.

Sin embargo, las empresas de la modelo 'Kylie Skin' y 'Kylie Cosmetics' estuvieron a punto de llevarla a la cárcel por fraude, luego de que la empresaria presentó documentos fiscales falsos a Forbes, IRS y Coty. Esta última es la compañía que compró la mitar de Kylie Cosmetics.

Por esto, la revista especializada en negocios Forbes, eliminó a Kylie Jenner el 29 de mayo de 2020 de su famosa lista de multimillonarios, por inflar el valor de su negocio de cosméticos.

La hermana de Kendall Jenner y hermanastra de Kourtney, Kim y Khloé Kardashian, se convirtió hace poco en la cuarta persona en superar los 200 millones de seguidores en Instagram, entrando al selecto grupo junto al actor Dwayne Johnson "La Roca" (204 millones), la cantante Ariana Grande (207 millones) y el futbolista Cristiano Ronaldo (242 millones).

Tras la empresaria, en número de seguidores en Instagram se encuentra la cantante Selena Gomez (195 millones), su hermanastra Kim Kardashian (192 millones), el futbolista Leonel Messi (169 millones), la cantante Beyoncé (156 millones), el cantante Justin Bieber (151 millones) y el futbolista Neymar (143 millones).

Actualmente, Kylie Jenner vive en Los Ángeles, California, Estados Unidos, a lado de su hija Stormi Webster a quien procreó con el cantante raperto Travis Scott. Kylie es una de las estrellas favoritas de todo el mundo, empresaria, socialité, diseñadora, modelo, influencer y youtuber que comparte tips de moda y belleza que la han dado la popularidad que goza.

En sus redes sociales comparte su vida de lujos, belleza y trabajo como emprendedora de productos cosméticos. Sus seguidores son muy fieles, ya que siempre están al pendiente de sus publicaciones para apoyarla, y también para comprar cada producto nuevo que saque a la venta.