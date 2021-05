"Supérenlo": Danna Paola vuelve a negar enfurecida el supuesto romance con Sebastián Yatra

Luego de darse cuenta de que un comentario que hizo pudo ser malinterpretado, Danna Paola nuevamente negó los rumores de un romance con Sebastián Yatra.

Evidentemente cansada de que se le acuse de ser la tercera en discordia entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel, Danna Paola quiso nuevamente poner fin a los chismes, durante una transmisión en vivo en Instagram, donde relató la vez que estuvo con alguien sin saber que ya tenía pareja.

Con un tono de voz de enojo, Danna Paola se adelantó a los chismosos al decir que no estaba hablando de Sebastián Yatra, y pidió que superaran el rumor.

Fue en compañía de Lasso, con quien promociona una colaboración, que Danna Paola apareció en un en vivo de Instagram jugando una ronda de ‘Yo nunca nunca’, donde ambos revelaron algunos detalles íntimos a través del juego.

En este, Lasso cuestionó a Danna Paola: “Yo nunca nunca, he hecho algo con alguien que tiene novia o novio”.

A ello, Danna Paola admitió que sí había tenido una situación de ese tipo, pero no estaba enterada de que la otra persona tenía pareja. Luego, se retractó al recordar que la relación entre la persona y su pareja ya había terminado cuando sucedió.

“Yo no sabía, la verdad, pero no… No, de hecho no, porque eso ya había acabado”, dijo.

Inmediatamente, Danna Paola cayó en cuenta que lo que dijo podía ser usado en su contra, como una prueba de que tuvo una relación con el también cantante Sebastián Yatra, y que fue este el motivo por el que él terminó con Tini Stoessel.

“Y no vayan a pensar… No vayan a empezar con sus cosas, a toda la gente que está aquí, no es quien están pensando. No fue esa situación, supérenlo, gracias”, dijo.

Si bien el nombre de Sebastián Yatra no fue mencionado, el rumor de un romance con él es algo que ha perseguido a Danna Paola desde hace un año, pese a que en reiteradas ocasiones lo ha desmentido.

Los rumores comenzaron casi desde que Sebastián Yatra y Tini Stoessel terminaron su relación, pues entre el colombiano y Danna Paola había crecido una gran amistad e interacciones en redes sociales, que supuestamente habían molestado a la ex del reguetonero.

Eso aumentó aún más luego de que Danna Paola cantara en alguna ocasión su tema ‘Mala Fama’ (en el que se le menciona junto a otros cantantes), cambiando la letra en broma y diciendo “Que si me fui con Maluma, no. Que si con Yatra… Con Yatra sí, antier”, en referencia a los chismes.