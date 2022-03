¡Superholly y Yalitza Aparicio juntas! Dan cachetada con guante blanco a Galilea Montijo tras polémica

Hace unas semanas la conductora de televisión Galilea Montijo, quien forma parte del programa "Hoy" en Televisa, arremetió en contra de la youtuber estadounidense Superholly, cuyo nombre verdadero es Holly Grace Marie Tuggy, por supuestamente haber criticado a la actriz mexicana Yalitza Aparicio, por su manera de hablar inglés. Tras la controversia, la influencer y la protagonista de la galardonada película "Roma", hicieron un video juntas donde hablaron sobre lo ocurrido.

Pero para tener un mejor contexto de todo esto, vamos a "desmenuzar" bien esta historia. En su canal de YouTube donde tiene más de cuatro millones de suscriptores, Superholly analiza la pronunciación correcta del idioma inglés y asimismo, da consejos para mejorar la pronunciación, algunos tutoriales sobre palabras, frases o significados para tener un mejor uso de la lengua.

La youtuber originaria de Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos), se encontró en internet con una publicación donde se afirmaba, que el inglés de Yalitza Aparicio era perfecto en un documental en el que participó. Ante esto, manifestó que haría un video donde analizaría el manejo de la actriz nominada al Premio Óscar, con respecto a este idioma.

Y así lo hizo. Superholly externó: "aquí suena como a alguien que está leyendo en inglés, pronunciando en español", dejando muy en claro que no le quitaba el mérito por su esfuerzo. "Yo no sé si habla fluido, no sé si tiene un amplio vocabulario, no sé si puede expresarse con facilidad porque no hay ejemplos".

Esto no fue del agrado de Galilea Montijo, quien aseguró que Yalitza había recibido una crítica negativa de parte de la influencer.

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre Superholly?

La esposa del político mexicano Fernando Reina Iglesias (padre de su hijo Mateo), en el matutino "Hoy", mencionó ante el análisis que hizo la influencer sobre el inglés de la actriz de origen indígena.

Superholly, el día que tú tengas, en tu cuenta, la lana de Yalitza, de Sofía Vergara y de todas las que criticas, entonces platicamos nena.

De igual manera, la comadre de la también presentadora de televisión Inés Gómez Mont, externó que no es necesaria una perfecta pronunciación del inglés, sino que las personas te entiendan. "Lo importante es, cuando uno va a los Estados Unidos, a mí me entienden, yo no me pierdo. Me sé las básicas y pa' mandarlos de puntitas me sale bien".

Y a manera burlona, Gali le mandó decir: "así que Holly, Holly, el día que quieras darme inglés". Posteriormente, la influencer aclaró todo el drama.

¿Cómo reaccionó Yalitza Aparicio a los comentarios de Superholly?

La maestra de preescolar y actriz originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, publicó en su canal de YouTube un video reacción. Mencionó que se hace el esfuerzo (de hablar lo mejor que se pueda otro idioma), "pero cuesta mucho, como dicen, lleva su tiempo, es un proceso y ya hablar inglés perfecto, no lo creo ahorita".

Yalitza Aparicio Martínez, quien interpretó a Cleo en la película "Roma" del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, señaló no saber cómo le hizo para empezar a hablar inglés.

"Es muy complicado porque cuando tú no eres muy sociable y no hablas demasiado, te cuesta trabajo cruzar palabras y tratar de expresar lo que sientes o piensas. La verdad sí es muy complicado y todavía que te pongan cámara, público y todo lo que había en ese momento".

Yalitza Aparicia y Superholly juntas, ante la controversia con Galilea Montijo

Luego de que la conductora del programa "Hoy" arremetiera en contra de la youtuber, Superholly y Yalitza se reunieron para grabar unos contenidos para YouTube. En una dinámica de preguntas y respuestas, hablaron sobre lo dicho por Galilea.

Superholly resaltó que la actriz no se involucró en la polémica y no lo tomó a mal. "Tú hablaste súper lindísima de mí que hasta yo dije: 'no me lo merezco, o sea, pudo haber dicho ¡qué necesidad de subir el video!', igual lo hubiera aceptado y lo hubiera tomado como crítica constructiva, pero no, fuiste súper linda".

Por su parte, Yalitza Aparicio mencionó preferir mantenerse al margen de todo lo negativo que se dice sobre ella. "Es algo que siempre trato de manejar y digo trato, porque en algún momento voy a caer, me van a hacer caer. Es no envolverme en cosas que no tienen razón, porque no tenían razón en muchas cosas, mientras tú y yo teníamos una buena comunicación".

Superholly aprovechó para desmentir haber recibido una invitación de la producción de "Hoy", para asistir al foro tras lo ocurrido con Galilea Montijo. "Entiendo que lamentablemente sí, el morbo vende y lo saben, no hay nadie que lo sepa más que ellos, incluso considero que existen similitudes con lo que hago en YouTube, acá también entendemos que necesitas llamar la atención para que la gente te haga clic en tu video si quieres vistas".

Sin embargo, no le pareció ético "que se exageren declaraciones y situaciones o que, de plano, se fabriquen historias, eso no está bien".