Superman se muestra con su traje negro y atrapa la atención de sus fanáticos

Estados Unidos. Por fin Superman se deja ver con su nuevo traje, que ahora es negro, y atrapa la atención de sus fanáticos en redes sociales. El personaje, a ser visto con traje negro es el foco del nuevo vistazo de la "Liga de la Justicia", de Zack Snyder. Este sábado, en el marco de la convención virtual llamada "JusticeCon", Zack Snyder reveló un nuevo vistazo a su versión de dicha película.

De acuerdo a información en distintos portales de noticias, este nuevo adelanto presenta la escena donde puede verse que Alfred Pennyworth (Jeremy Irons) recibe a Superman (Henry Cavill), quien está vistiendo su anticipado traje negro. El avance no es muy largo, pero lo poco que puede verse ha emocionado a los fans de Superman, quienes esperan verlo pronto en la cinta completa.

La versión de "Liga de la Justicia" , dirigida por Zack Snyder, fue demandada por los fans del director desde el estreno de la versión cinematográfica de la película en 2017 y luego de años de campañas, rumores y conjeturas finalmente llegará a HBO Max en 2021. Su versión tendrá otro nombre, y revelará más adelante si llegará como película de cuatro horas o como serie.

Todo mundo supuso que Superman regresaría de la muerte de alguna manera, y así sucederá, y el hecho de saber que reaparece en la piel de Henry Cavill, eso ha sido una noticia que tiene fascinado al mundo entero, pues el actor es uno de sus favoritos y le encanta verlo como Superman.

Según informa el portal THR, la película "Liga de la Justicia", de Snyder, ha tenido un costo de producción de entre 20 y 30 millones de dólares y en el proyecto participan Jason Momoa, Ezra Miller, Gal Gadot y Ben Affleck, quienes no hicieron escenas nuevas, pero sí grabaron diálogos extras.

Será algo totalmente nuevo y, especialmente hablando con aquellos que ya han visto la película estrenada, una nueva experiencia", dijo Snyder cuando iba a comenzar a trabajar en este proyecto que lo llenó de emoción, pero que tuvo que interrumpir en su etapa de posproducción al suscitarse la muerte de su hija.

Henry Cavill es esperado para verse como "Superman"

Henry William Dalgliesh Cavill es el nombre completo del intérprete de Superaman, y según Wikipedia, nace en Jersey, Islas del Canal, el 5 de mayo de 1983; es un actor británico de cine y televisión. Inició su carrera profesional en la película "Laguna". en 2001, y al año siguiente participó en la cinta "El Conde de Monte CRISTO", basado en la novela de Alexandre Dumas y donde personificó a Albert de Morcerf.

Y también es conocido por su interpretación de Charles Brandon, primer duque de Suffolk, en la serie de televisión "The Tudors", que fue producida por Showtime y en la que colaboró desde 2007 hasta el 2010. En 2013 interpretó a Clark Kent , Superman, en la película "Man of Steel" del director Zack Snyder, repitiendo este papel en la secuela de 2016 "Batman v Superman: Dawn of Justice" y posteriormente en la película Liga de la Justicia en 2017, ambas del mismo director.

Henry Cavill ha conquistado al mundo con sus actuaciones en la pantalla grande, en especial con su personaje de "Superman".

También hay una película animada

DC dio a conocer una nueva tanda de imágenes de "Superman: Man of Tomorrow", su nueva película animada centrada en "El Hombre de Acero", la cual se presentará en agosto de 2020 como una producción que buscará abordar nuevamente la historia de Clark Kent repasando desde sus orígenes y su infancia en Smallville hasta sus primeros días de trabajo en el Daily Planet.

Según reporte en distintos portales de noticias, el elenco de la película está conformado por Darren Criss como Clark Kent/Superman; Alexandra Daddario, como Lois Lane; Zachary Quinto, como Lex Luthor; Ike Amadi, como J’onn J’onzz/Martian Manhunter y Brett Dalton, como Rudy/Jones Parasite.

Al igual que el resto de las películas animadas de DC, "Superman: Man of Tomorrow" debutará directamente en el mercado hogareño y mientras su estreno digital será el 23 de agosto, sus ediciones en DVD y Blu-ray estarían listas para salir a la venta el 8 de septiembre de 2020.

