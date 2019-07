Supuesta víctima de Kevin Spacey borró pruebas del caso

El hombre que acusó a Kevin Spacey de buscarlo a tientas en un bar de una isla turística de Massachusetts en 2016 negó el lunes la eliminación o alteración de los mensajes de texto de la noche del presunto asalto.

Se le ordenó al hombre que declarara después de que no pudo entregar el teléfono que usó esa noche a la defensa y luego dijo que estaba perdido. Los abogados de Spacey dicen que el hombre eliminó los mensajes de su teléfono que respaldarían la inocencia del dos veces ganador del Oscar y luego proporcionó a los investigadores capturas de pantalla manipuladas de las conversaciones de esa noche.



El acusador, hablando públicamente por primera vez, dijo que le dio a la policía lo que tenía "disponible" para él "en ese momento" y que no manipuló ninguno de los mensajes.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

No tengo conocimiento de ninguna eliminación de mensajes en mi teléfono, dijo el hombre.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que se den a conocer públicamente.

El abogado del hombre, Mitchell Garabedian, dijo que no podían encontrar el teléfono, pero pudieron recuperar una copia de su contenido que se había guardado en una computadora.

Un oficial dijo que recuerda haberle devuelto el teléfono al padre del hombre, pero ni el acusador ni sus padres lo recuerdan, dijo Garabedian.

El abogado de Spacey dijo que una copia de respaldo del teléfono no es suficiente.

“Nada de eso responde a la pregunta central, que es: ¿Dónde está el teléfono real? Eso es lo que queremos. Eso es a lo que tenemos derecho y todavía no lo tenemos ", dijo el abogado Alan Jackson.

Spacey no estaba obligado a asistir a la audiencia del lunes, y él no se presentó.

El testimonio del acusador se produce días después de que el hombre desechó voluntariamente y sin explicación una demanda que había presentado contra el actor una semana antes.

Garabedian dijo el lunes que el hombre abandonó el caso civil porque se encuentra en una "montaña rusa emocional" y quiere centrarse en el asunto criminal.

“Solo quería una montaña rusa a la vez. El caso criminal es suficiente ", dijo Garabedian.

Spacey, quien ha negado que el adolescente a tientas, se declaró inocente de agresión indecente y agresión en enero. Sus abogados han acusado al hombre de mentir con la esperanza de ganar dinero en un caso civil contra Spacey.

El hombre le dijo a la policía que fue a hablar con Spacey después de que su turno terminara en el Club Car porque quería hacerse una foto con el actor. Dijo que Spacey le compró varios tragos y trató de persuadirlo para que viniera a casa con él antes de desabrochar los pantalones del hombre y a tientas durante unos tres minutos.

El acusador le dijo a la policía que trató de mover las manos de Spacey, pero el movimiento continuó, y no sabía qué hacer porque no quería meterse en problemas por beber porque era menor de edad. El hombre dijo que huyó cuando Spacey fue al baño.