Supuesto novio de Belinda le escribe desesperante mensaje; se lo acaban en redes

Belinda compartió una foto en su Instagram y el cirujano Ben Talei nuevamente la puso en aprietos al escribirle un sorprendente mensaje.

El supuesto novio de Belinda le escribió en la imágen de Instagram un desesperante mensaje por lo que recibió decenas de críticas.

Los seguidores de Belinda se percataron del comentario del famoso cirujano de Beverly Hills y no dudaron en cuestionarse si son o no pareja sentimental, ya que la cantante desmientes tales rumores y él demuestra lo contrario sin importale el que dirán.

El comentario dice lo siguiente:

"Ay Dios mío mi amor. Me estas matando. Cada foto cada vez más y más. Te amo"

De inmediato, los fans de la intérprete nacida en España, respondieron a la declaración de amor del millonario doctor.

"Pobre tipo, si hasta Beli lo niega, hay que tener dignidad"

"Oh my good, entonces si siguen aún? Beli me confunde más"; "Así o más arrastrado"; "¿Por qué borró tus fotos? Acaso no quiere presumirte"

A pesar de que ella no ha dado ninguna declaración al respecto para afirmar si anda con Ben Talei, ambos salen juntos y han publicado fotos comprometedoras en sus respectivas redes sociales.

Se dice que la relación lleva meses y que se les captó en compañía cuando regresaban de un viaje a Dubái.