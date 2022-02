Susana Alexander de la risa a la lágrima en ¡Ahora soy una buena viuda judía!

México.- ¡Ahora soy una buena viuda judía! Es la puesta en escena, vía streaming, en la que la actriz Susana Alexander regresa, tras dos años de ausencia obligada de los escenarios por causa de la pandemia de Covid-19.

Esta nueva historia, fue escrita por ella misma a finales del 2021 como homenaje a su gran amigo y compañero de escena, el primer actor Enrique Becker, quien le dio vida al entrañable esposo del personaje de Alexander, desde 1979 en Cómo ser una buena madre judía y quien perdiera la vida en abril del 2021 debido de una reacción alérgica por un piquete de avispa en Cuautla, Morelos.

En entrevista para EL DEBATE, la actriz y productora contó emocionada sobre este nuevo giro de la historia, pese a las adversidades que le ha traído la falta de trabajo por la pandemia. “Fue en mi mera casa, porque yo no tengo dinero para escenografía, no hay, ese dinero no existe, bueno, yo ya no tengo ahorita dinero para poder producir como yo hacía antes con mis escenografías y todo ¡No puedo, no hay, no he tenido trabajo en dos años, presencial, porque no nos han permitido!”, compartió doña Susana.

Tras dos años ausente de los escenarios, Susana Alexander regresa a la actuación con ¡Ahora soy una buena viuda judía!. Foto: Cortesía

En esta historia, al sufrir la pérdida de Moishe, (Enrique Becker) esposo de Rosita, (Susana Alexander), la familia encabezada por esa entrañable madre judía, y cercanos, deciden reunirse para comer y llevar a cabo, el Shiva, ritual que se oficia como parte del duelo, en la religión judía, pero lejos de ser una tarde triste, se torna en una comedia con tintes de humor negro cuando cada uno de los integrantes decide compartir alguna anécdota vivida con el finado y sin querer se ventilan una que otra travesurilla y aventurilla que Moishe tenía bien guardadas que llevarán al público de la risa a la lágrima y a la reflexión sobre festejar la vida.

“Yo estoy muy emocionada con este proyecto porque fue un proyecto de amor, no nada más mío sino de todos los colaboramos, fuimos nueve actores y todos en algún momento trabajaron en la ‘Madre Judía’ y todos compartieron el escenario con Enrique Becker. Estamos haciéndole un homenaje a Enrique Becker por todos”, destacó la actriz.

Emocionada, contó sobre el gran equipo de actores y actrices que la acompañan en ¡Ahora soy una buena viuda judía! A quienes considera entrañables amigos y figuras que han sido parte de las distintas puestas de esta madre judía, como Beto Torres, Amara Villafuerte, Tatiana Zugazagoitia, (hija de la doña Susana) José Riveroll y Yunuén de la Mora, así como también contó con la presencia de invitados muy espaciales de la talla de Norma Lazareno, Roberto D' Amico, y Abbe Levin, y todos ellos son ahora quienes integran esta divertida familia. Sin revelar el nombre, la actriz y productora mencionó que una de las actrices consideradas para este regreso como asistente de dirección, no pudo participar por no haberse vacunado contra la covid-19, pues vive fuera de la Ciudad de México, saliendo al quite Yunuén de la Mora.

La actriz mexicana Susana Alexander junto al reparto de ¡Ahora soy una buena viuda judía!. Foto: Cortesía

“Todos dijeron que sí, le quiero decir que somos una cooperativa, nadie preguntó “¿Cuánto me van a pagar? Sí no, no voy” ¡Nadie! Todo mundo vino, trabajaron tres días, estuvimos todos felices en una burbuja de amor”, señaló.

Con cariño, Susana Alexander recordó a su compañero Enrique Becker. Contó que en 20 minutos se dio su muerte tras el piquete de una abeja lo que le provocó un shock anafiláctico.

“Él quería morirse así, mi amigo Enrique siempre dijo yo no quiero estar mal, yo quiero que de golpe ¡ya! Para no estar dando lata, ni causando lastima. Era tan buen ser humano que Dios le cumplió el antojo”, contó.

Doña Susana siempre visionaria y siendo de las primeras en apostarle al streaming en su formato On Demand, ahora ofrece una corta temporada de dos fines de semana. “Cómo ser una buena viuda judía” se presentará vía streaming del 19 al 21 y del 26 al lunes 28 de febrero, ambos fines de semana por 48 horas. Las entradas se pueden adquirir en “Ahora soy una buena viuda judía”.

La historia de ¡Ahora soy una buena viuda judía!

El andar de esta madre judía inició desde 1979 en "Cómo ser una buena madre judía" con una reposición en 1995, posteriormente regresó para 1997 con "Yo soy una buena madre judía". Años más tarde, para el 2002 se estrenó "La Madre judía No. 2” y finalmente en el 2011 regresó a los escenarios ahora como "Yo soy una buena abuela, madre y suegra judía".

