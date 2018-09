Susana Dosamantes arremete contra Thalía y su famoso challenge

Thalía se encuentra en la cima de la popularidad a raíz del famosos #ThalíaChallenge. Ante esto, la primera actriz Susana Dosamantes, madre de la también cantante Paulina Rubio, no pudo evitar referirse a este fenómeno que se vive en redes sociales y habló contra la intérprete del 'Me oyen, me escuchan'.

Susana Dosamantes fue directa y expresó lo que piensa del trabajo que está realizando Thalía en redes sociales.

Ella (Paulina Rubio) no lo necesita. Ella está muy ocupada haciendo su disco y haciendo sus rollos, y cada quien tiene su forma de matar moscas y formas de entretenerse.

Además, Susana Dosamantes explicó que Paulina Rubio está tiempo completo enfrascada en sus proyectos profesionales y cuidando de sus retoños, por lo que no le dedica mucho tiempo a redes sociales, caso contrario a Thalía.

"No solo ellas (Paulina y Thalía), las peleas eran entre todas. Son cosas de niñas. Ellas tienen miles de anécdotas juntas. Las veces que han coincidido se han saludado y todo perfecto", explicó la madre de Paulina Rubio con referencia al pasado de ambas cantantes.