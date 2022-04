Susana Dosamantes padece cáncer de páncreas enfermedad que ocultó por un tiempo

Susana Dosamantes de 74 años de edad, al parecer está luchando contra una grave enfermedad se trata de cáncer en el páncreas la cual padece desde hace tiempo, por lo que está recibiendo atención médica en un exclusivo hospital de Miami, al parecer la artista mantenía ocultó su padecimiento pues no quiere que se haga un escándalo.

De acuerdo con Chisme No Like, la actriz mexicana lleva tiempo luchando contra mal, pero por respeto a la familia no habían dicho nada cuál era el mal que padece la señora hasta que ellos lo quisieran confirmar, pues Susana Dosamantes sigue tratándose en el exclusivo hospital Sinaí de Miami.

Por si fuera poco, el personal de la unidad médica se ha quejado de los tratos de Paulina Rubio, hija de la famosa y también de la pareja de Dosamantes de quienes se dicen llegan molestos por la situación que atraviesa la artista, quien ya no hemos visto en las telenovelas desde hace tiempo.

Otra de las cosas que llama la atención es que hace poco se le había visto a la señora en los promocionales de la gira de la Chica Dorado, donde hizo un tipo de interacción con Silvia Pinal, pues en el concierto comparte créditos con Alejandra Guzmán, ya que ambas forman parte del tour Perrísimas del cual se dice no va del todo bien en cuestión a la venta de boletos.

"Hermosa mujer Susana Dosamantes, que Dios nuestro señor le conceda el milagro de la salud", "Paulina Rubio es muy déspota y ni que decir de Ale Guzmán. En fin, karma es karma y salud para la Sra Susana D", "Dios se apiade de la senora , y también de paulina. Jesús Cristo es el camino, la verdad y la vida", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben, Susana Dosamantes es una actriz con una larga carrera artística, ha realizado varias películas mexicanas, así como telenovelas, por lo que ha tratado que su carrera se mantenga estable y no los escándalos, pues es una mujer que no le gustan las polémicas, pero cuando hay una lo primero que hace es hablar de manera tranquila sin dar hincapié a algo más fuerte.

