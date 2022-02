Susana González comparte secreto de belleza de su pelo y hasta quiere "comercializarlo"

México. La actriz zacatecana Susana González comparte secreto de belleza para que su pelo luzca increíble y hasta quiere "comercializarlo". La protagonista de la telenovela Mi fortuna es amarte cuenta en qué consiste.

Susana González, originaria de Calera, Zacatecas, México, luce espectacular a sus 47 años de edad y en especial su pelo siempre atrae la atención del público, sobre todo de sus fans.

En varias entrevistas Susana ha contado que ella prepara un shampoo para el cuidado de su cabello y le ha dado excelentes resultados, saltan a la vista y sus amigos siempre le pregunta cómo hace para tenerlo tan lindo.

En entrevista con el programa Hoy, Susana menciona que su secreto de belleza no es nada del otro mundo y el shampoo que usa lo prepara en casa con sus propias manos.

“Yo lo hago con mis manos en mi casa, pero no lo he sacado a la venta porque se me han acercado personas, pero siento que ya perdería porque es como una receta muy particular."

Pero la guapa actriz de otras telenovelas como Velo de novia e Imperio de mentiras no descarta que en un futuro no lejano pueda debutar como empresaria y lanzar al mercado el shampoo con su nombre y fórmula.

“Mi sueño es que sea como algo que vaya de mano en mano y que varias mujeres y hombres estemos involucrados y que sea como una cadena de ayuda y que podamos distribuir", recalca a Hoy.

Lo que sí hace por ahora Susana es distribuir dicho shampoo entre sus amigos más cercanos y familiares sobre todo, dice también, y refiere que el producto es totalmente herbolario.

"Lleva unos 30 elementos naturales que los voy cambiando constantemente para que tu cabello no se acostumbre, todo le da especial brillo y la verdad que te cambia desde la primera vez que lo usas."

Susana tiene una carrera destacada como actriz principalmente en telenovelas de Televisa. Según su biografía, tenía 18 años de edad cuando ingresó a estudiar actuació en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Susana González tenía 23 años de edad cuando recibió su primera oportunidad de participar en la telenovela Sentimientos ajenos, producción de José Alberto Castro y protagonizada por Yolanda Andrade y Carlos Ponce.

En 1997 Susana consigue intervenir en otros melodramas como María Isabel, Preciosa, Rosalinda y en 2002 su primer protagónico en Entre el amor y el odio, junto a César Évora.

Actualmente Susana González protagoniza junto a David Zepeda Mi fortuna es amarte, producción de Nicandro Díaz y que se transmite por canal 2 y en la que comparte actuación con David Zepeda, Luis Felipe Tovar, María Rojo y Chantal Andere.