"Susana González no da el ancho para hacer a La Doña"

Hace unos días se dio a conocer que la productora Carmen Armendáriz será quien produzca la serie de María Félix para televisa, en este proyecto se indican que retratará diferentes momentos de la diva del cine mexicano.

Se ha hablado mucho de qué actriz podría darle vida a la originaria de Sonora, se dice que la que se quedaría con el protagónico de este proyecto es Susana González, ante esta noticia ya salió alguien que dijo que ella no daba el ancho, se trata de Alfredo Félix sobrino de La Doña.

"María Félix es es mi tía abuela, es un orgullo tener la sangre de los Félix, lo que si no me gusta es que se está hablando de que Susana González la va a interpretar en la serie sobre ellos y no solamente a mi sino a varias personas".