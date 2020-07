Susana Zabaleta arremete contra Paty Navidad por sus ideas sobre el Coronavirus (COVID-19)

Susana Zabaleta y Regina Orozco llevarán a cabo un show live streaming titulado "¡Andan sueltas!". En una conferencia de prensa que llevaron a cabo de manera virtual, Susana opinió sobre la controversia de Paty Navidad quien asegura que el COVID-19 no existe, que es parte de un plan de dominación mundial de la OMS y las vacunas inyectarán microchips para vigilar a la población, además de criticar el uso de los cubrebocas.

Susana Zabaleta, muy a su estilo, arremetió en contra de Paty Navidad por sus comentarios con respecto al Coronavirus. "Por eso no hay que meterse a la introspección, no te metas en ti misma, Paty Navidad, porque qué miedo. Imagínate que digan que no existe el Covid. Paty, ya relájate, respira hondo".

A mí se me hace terrible que alguien pueda dar una declaración tan poco informada. Sobre todo, se me hace nefasto. El virus existe y está matando gente, yo creo que debemos tener respeto a la gente.

Regina Orozco solo se limitó a decir al respecto: "que cada quien piense lo que quiera, pero tienes que respetar". De igual manera la soprano y actriz le recomendó a Paty Navidad tomar Rivotril (un fármaco con propiedades ansiolíticas y sedantes).

En la conferencia de prensa virtual, Susana Zabaleta expresó lo mucho que extraña a la prensa y al público. "Extraño a los fotógrafos, que me tomen fotos, extraño tantísimo a todos ustedes y sus preguntas indiscretas. El movimiento en las ruedas de prensa, espero que estén bien y que estén sanos".

A través de sus redes sociales, la actriz Paty Navidad pidió a todas las personas respetar sus opiniones y su libertad de expresión. "No son niños chiquitos ni son mascotas, no se comporten como tal, asuman la responsabilidad de sus comportamientos, de sus acciones de sus interpretaciones y dejen de estar proyectándose conmigo. Si son adultos, compórtense como tal y si les molestan mis opiniones, no entren a mis redes, no lean lo que escribo, en verdad, el respeto es fundamental".

Para llevarnos bien no necesitamos las mismas ideas o pensamientos, pero sí necesitamos el mismo respeto. No piensen como yo, pero respeten que yo piense diferente. Nadie es dueño de la verdad absoluta y esa es una absoluta verdad. Vibremos en frecuencias altas de amor. Amén.

"Me culpan y me señalan a mí y no culpan, ni señalan ni nada a los que son directores de salud de este país que un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Yo soy figura pública, pero antes de ser figura pública soy mujer, soy un ser humano, y hago uso de mi derecho a expresarme, no soy responsable absolutamente de nadie más que de mí", manifestó Paty Navidad.

