Susana Zabaleta asegura que Paty Navidad trae un "circo" con sus declaraciones sobre Covid-19

México. Paty Navidad se trae todo "un circo" respecto a sus afirmaciones sobre la Covid-19, dice la cantante y actriz Susana Zabaleta, quien ha manifestado su descontento con la sinaloense.

En entrevista con el programa Sale el Sol, Zabaleta es cuestionada por la explicación que dio Navidad tras su padecimiento de coronavirus, y responde:

“¡Ay!, pero Paty Navidad no es polémica, yo creo que una cosa es circo, y la otra es… hay que saber poner a cada uno en su género y en su forma ¿no?, o sea, no es lo mismo un circo que una ideología”.

Zabaleta, originaria de Monclova, Coahuila, México, asegura también que la prensa debe ser más selectiva con las declaraciones, de acuerdo a la persona que las brinde.

Paty Navidad participa actualmente en el reality show de Azteca Uno MasterChef Celebrity. Foto de Instagram

“Dee repente los medios no hacen esa diferencia, me he divertido muchísimo con las declaraciones de Ninel Conde, las Paty Navidad, pero eso no hay que tomárselo en serio”, agrega.

Acerca de los problemas que enfrentan Laura Bozzo y Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, con las autoridades de México y Estados Unidos respectivamente, también opina.

“Si no pagas los impuestos, ¿qué te puede pasar?; no es mi tarea, no soy fiscalista, no podría darte una opinión del estado financiero de alguien, o del estado mental de alguien, yo no soy ni psiquiatra, ni fiscalista. Ojalá les vaya bien."

Susana, de 56 años de edad, estudió ópera en Florencia, Italia, y al inicio de su carrera participó en conciertos con la Orquesta de Cámara de Ollin Yoliztli en óperas como La Traviata, Elixir de amor y Dido y Eneas.

Su éxito en los escenarios comenzó en los años 80 al formar parte de puestas en escena como El violinista en el tejado, Barnum, Don Quijote de la Mancha y ¡Qué plantón!, entre otras.

De acuerdo a información en su biografía, en septiembre de 1992 grabó su primer disco, ¿O...fue un sueño?, y desde entonces se ha mantenido vigente en la música, teatro y televisión en México principalmente.