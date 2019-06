Susana Zabaleta decepcionada del gobierno de AMLO

Susana Zabaleta dio de que hablar con una reciente publicación en su cuenta de Twitter, donde aseguró estar decepcionada del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la falta de recursos para la Cultura.

Susana Zabaleta compartió un fragmento de una columna que escribió el periodista Sergio Sarmiento para el diario Reforma. En dicha columna el comunicador señaló: “después del triunfo de AMLO, la cantante y actriz Susana Zavaleta declaró entusiasmada: 'yo creo que a la cultura nos va a ayudar muchísimo y ahora sí hay lana por fin, después de no sé cuántos miles de sexenios. Ahora sí hay lana para la cultura…¡Vete a volar, Gaviota!’. Parece que se equivocó”.

La artista reconoció vía Twitter que se equivocó al respecto. Junto con este texto manifestó: "mi querido Sergio Sarmiento, tristemente sí me equivoqué. Perdón por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos; lo sé, es decepcionante. “Zavaleta” es con “b”. ¿Ya ves? Todos nos equivocamos".

Luego de su tuit, se originó todo un debate sobre el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador:

Cabe señalar que Susana Zabaleta no es la primera famosa que causa polémica al hablar de AMLO. Anteriormente la modelo y conejita Playboy Celia Lora, generó gran escándalo al bromear sobre la muerte del Presidente de México.

En una visita al programa "La Saga" de Adela Micha, comentó entre broma que le había pedido a una amigo piloto, que asesinara a Andrés Manuel López Obrador. "Le dije, ‘mátalo por favor, fíjate kamikaze, hazlo por el país’, pero me ignoró".

Posteriormente en una entrevista para el programa Venga la Alegría, Celia Lora aclaro la situación: "tírenme de a loca, es muy fácil pero no sé por qué les pega tanto. Yo no estoy diciendo que estábamos muy bien cuando estaba Peña Nieto y La Gaviota, claro que no. Yo creo que estamos permanentemente mal, pero ojalá que sea algo que nos calle la boca a los que lo decimos de broma porque, supérenlo, fue broma no sean tontos".

Celia Lora reveló que recibió fuertes amenazas ante su comentario. “También es más padre tener vida y no estar pendiente de gente que no conocen y que si opino que más les da, es presidente ¿no? Hay muchos que me empiezan a amenazar y que me van a hacer no sé qué y no sé si quieren llamar mi atención o que yo les conteste. Les mando un saludo”, señaló la hija del cantante Alex Lora.