Susana Zabaleta quebrantada por la tragedia en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México

La soprano y actriz mexicana Susana Zabaleta compartió en su cuenta de Instagram, un mensaje para expresar su sentir ante la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México; nuestro país una vez más se enlutó la noche del pasado lunes 3 de mayo.

"Tristeza es una palabra que se queda corta, pero no encuentro otra", manifestó Susana Zabaleta, quien se ha sentido así desde la noche del pasado lunes, "porque a veces las tragedias no se asimilan de inmediato y necesitamos tiempo para acomodar lo que llevamos dentro, para tratar de entender lo que naturalmente no tiene explicación".

La actriz originaria de Monclova, Coahuila, se preguntó el cómo le explicarían a unos niños que su mamá no volverá, que no habrá más abrazos, tras lo ocurrido en el Metro de la CDMX.

Y no, no es justo que un puñado de valientes que aguantaron estoicamente se queden ahí, en mitad de la vía.

"Tantas y tantas historias, tantos oficios, tantas profesiones, tantos adultos, como jóvenes, tantos nombres de una lista y otros tantos que no se han podido nombrar". Susana Zabaleta resaltó que su tristeza es nada, junto a la desesperación y angustia de los que buscan y nadie sabe en dónde están.

Susana Zabaleta dijo que "miro al cielo y pido por cada familia", por cada uno de aquellos que se subieron al vagón con la esperanza por delante, "con la confianza de un destino al que no llegarán. ¿Por qué un tren que se supone que une, tendría que separar?".

La noche de ayer lunes una estructura que soportaba un tramo de la Línea 12 del Metro de la CDMX, ubicada entre las estaciones Olivos y Tezonco se desplomó provocando la caía de dos vagones. El saldo de esta tragedia es de 25 personas muertas y casi 80 personas heridas.