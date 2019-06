Susana Zabaleta rompe en llanto al ver a su hijo cumplir su sueño

Susana Zabaleta dejó en claro que como toda madre que es una mujer con sentimientos y es que se emocionó tanto por el debut de su hijo, Matías, en la obra 'A los trece', rompiendo en llanto ante las cámaras.

Y es que como todos saben la actriz se ha caracterizado por tener un carácter fuerte ante la prensa, pues nunca se ha dejado de los cuestionamientos los cuales toma hasta con humor, pero esta vez fue la excepción ya que sacó su fase más tierna.

"No puedo ni hablar pues estoy muy orgullosa y muy emocionada porque Matías siempre ha sabido lo que quiere y es muy curioso que alguien tan chiquito de trece años sepa lo que quiere y pues a mi me llena de emoción para que te digo que no y muy emocionante..." dijo Susana.

Al ver a su madre llorando Matías aseguró que fue por que hizo un buen trabajo y es que el menor tiene el mismo talento que su madre en los escenarios pues tiene una buena maestra en casa.

No tienes por que llorar pero si lo hace es por algo porque lo hice bien yo creo por amor, dijo el joven actor.

Por si fuera poco la también cantante dijo que lo hizo bien y aunque aseguró que otros actores ya tienen experiencia en el medio el ángel que tiene Matías no lo tiene nadie.

"Hoy lo que vi es que a la mejor había gente que bailaba mejor, a la mejor había gente que cantaba mejor pero el ángel de Matías no lo tiene nadie, entonces que hay que hacer pues ponerlo a estudiar como loco y en algún momento pues no habrá quien lo agarre yo creo...", dijo Susana.

Su hija en el Ejército

Por otro lado la hija mayor de Susana se encuentra en el Ejército israelí y es que la joven contrario a su familia decidió que los reflectores no era lo suyo por lo que decidió enlistarse.

"Dicen que el síndrome del nido vació hablan mucho de eso pero también pienso que es momento de volar, yo sí la quiero ver volar y ser feliz yo soy muy feliz cuando ella es feliz", dijo Susana.

"No estoy nada preocupada ya sabe como usar un arma ya sabe que hay que respetar a las otras personas ya sabe que es lo que está pasando en Israel que las faltas de respeto ya sabe los limites de la guerra...", dijo la soprana al programa De Primera Mano el año pasado.