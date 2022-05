Susana Zabaleta se queda varada en La Rumorosa tras fallar su camioneta

Susana Zabaleta de 57 años de edad, tuvo un problema en plena carretera pero no en cualquiera, fue en La Rumorosa, y es que la camioneta en la cual iba abordo junto con su equipo de trabajo se quedó varada en dicho lugar, por lo cual decidió compartir con sus fans el mal momento.

Y es que las cosas se complicaron aún más, pues Susana Zabaleta tenía una presentación en Ensenada, por lo que tenía las horas contadas, pero con la actitud de la cantante mexicana las cosas trataron de ser menos tensas, pues sacó el lado positivo al ver las maravillas naturales de dicho lugar donde se tomó un par de fotos.

"Pues seguimos en La Rumorosa el caballo blanco nos falló, tenemos que llegar a Ensenada, pero no sé si este caballo blanco nos siga, acá andamos a ver si llegamos al concierto, son las dos de la tarde, pues aquí ni modo, pero de que está hermoso está hermoso", dijo la también actriz de películas.

Para quienes no lo saben desde hace tiempo Susana Zabaleta se alejó de la actuación para dedicarse más de lleno a la música de ópera, una de sus mayores pasiones desde hace años, por lo que sigue haciendo shows por toda la República Mexicana, además le encanta estar en contacto con su público, pues es una mujer que siempre le ha gustado complacer por medio de sus melodías.

"Soy de ensenada y ojala vengas al hussongs para que valga la pena mi salida y mi esposa me corra de la casa, pero conocí en persona a susana zabaleta", "¿Acá andas? Voy y arrancó el wifi, mi viejo está perdido de amor por tí ... No perate Ya me divorcié de ese cabròn Llegale, sin miedo al éxito", le escriben los fans.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que la famosa también es considerada una mujer polémica que no le tiene miedo a nada ni nadie, pues la hemos visto enfrentado a diversas situaciones donde también trata de decir lo que piensa, ya que nunca se ha guardado nada ante sus fans o los medios, por lo que también ha tenido problemas.