Susana Zabaleta tunde a Yuri por el comentario homofóbico que hizo con "El Escorpión Dorado"

Una vez más Yuri ha causado la molestia e indignación en la comunidad LGBT+, por un comentario homofóbico que hizo en uno de los programas del youtuber "El Escorpión Dorado". Ante esto la soprano y actriz Susana Zabaleta arremetió en su contra, ya que muchas personas han sufrido por sus preferencias sexuales.

La llamada "Madonna mexicana" estuvo en el show "Escorpión al volante" del youtuber Alex Montiel, mejor conocido como "El Escorpión Dorado". Durante la charla que tuvieron, la cantante originaria de 57 años de edad y originaria del estado de Veracruz, habló sobre las relaciones amorosas que tuvo en el pasado.

El youtuber le preguntó si alguno de sus novios en realidad era gay, a lo que ella respondió: "sí, horrible, horrible". Posteriormente "El Escorpión Dorado" le cuestionó si esto le ardió. Este fue su polémico comentario homofóbico:

No me ardió, me preocupé y me fui a hacer unos análisis.