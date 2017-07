Susana y Regina unen sus voces con Laura León

Sólo un show como el que ofrecieron Susana Zabaleta y Regina Orozco podría ser así de multifacético.

El concierto "Juntas y Revueltas" comenzó con los maullidos de las cantantes en el teatro Metropolitan con el tema "Gatos" y desde ahí dio varios brincos musicales entre los que ambas desataban las risas del recinto con sus bromas.

Susana Zabaleta, Laura León y Regina Orozco armaron juntas la fiesta en la Ciudad de México. Foto: Twitter

De las arias de ópera que sonaron ahí, como "O Mío Babbino caro" en voz de Zabaleta o el tema de Los Miseables, "I Dreamed a Dream", las soprano pasaron a temas de Mecano, Rocío Dúrcal y Maldita Vecidad para acabar bailando entre el público al ritmo de Suavecito con Laura León, La Tesorito.

Las cantantes y actrices saludaron especialmente esa noche a la comunidad del LGBTTTI ahí presente, a quienes también dedicaron parte de sus bromas. Relaciones, sexo y trabajo fueron tema recurrente en la noche.

En un momento, Susana bromeó con Regina al decirle que le gustaban los intelectuales "No, ya no, a mí que c.. bien, gracias" respondió su compañera de escenario.

La broma fue devuelta cuando Zabaleta pidió a su hija que se levantara para que todos la vieran entre el público, pues le dedicaría una canción, pero antes, apuntó que la joven está por cumplir 18 años, edad en la que podrá hacer todo.

Ayer fue tan hermoso y divertido !!! #divas #juntasyrevueltas #lamegabizcocho #Locas @susanazabaleta @LauraLeon @hugomejuto Una publicación compartida de Regina Orozco (@reginaorozcomora) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 7:17 PDT

-¿Tú crees que no lo ha hecho ya? , contestó Orozco y nuevamente risas en el recinto lleno.

Cuando finalmente apareció Laura León, cantó y contó su historia en el mundo de la música, cuando al principio de su carrera tocó puertas y aunque muchas de le cerraron, la persistencia había hecho que sus temas sigan sonando.

Ella cantó "Dos mujeres, un camino" y "El premio mayor" luciendo un vestido dorado y luego Susana y Regina se le unieron para cantar "Fiesta y Suavecito".

Previo a estas canciones, Tesorito dijo unas palabras.

"¡Cómo me atrevo a cantar con estas dos voces maravillosas!", y no faltó el "¡qué perra que perra!".



Luego de bailar juntas y encender aún más los ánimos, las cantantes se despidieron de la asistencia esa noche luego de un encuentro irreverente, divertido e inolvidable.

Con información de El Universal.