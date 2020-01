Suzy Cortes se tatúa cara de Lionel Messi en sexy parte del cuerpo

Suzy Cortez reventó las redes sociales y esta vez no fue por enseñar los glúteos o por hacer una pose subida de tono, sino por hacerse un tatuaje en honor al futbolista Lionel Messi a quien ha dicho en repetidas ocasiones admirar demasiado.

Fue en sus historias de Instagram donde la miss bum bum aparece con un bikini, pero debajo de su ombligo en la parte izquierda presumió el rostro del deportista, dejando a todos impresionados, pues Suzy vuelve a demostrar que más que un amor platónico Messi es alguien que le inspira salir adelante.

Mientras tanto los internautas empezaron un debate pues muchos aseguran que Suzy podría molestar a la esposa del futbolista, mientras que otros explicaron que es solo admiración, pues Messi y Suzy jamás han estado en el ojo del huracán por lo que dicho tatuaje no será la excepción.

"Ella lo admira y no me parece nada malo", "Es su cuerpo, puede hacer lo que se le pegue en gana", "Mujeres que no respetan a Los hombres casados.. se les llama calzones flojos", fueron algunos de los comentarios sobre el debate que realizaron los internautas.

Suzy Cortez enseñando su tatuaje/captura de pantalla

Cabe mencionar que Suzy es famosa por ganar el Miss bum bum 2019 donde se posicionó como la mujer con la mejor retaguardia opacando a las demás chicas y es que cuida mucho esa parte de su cuerpo.

Además Suzy tiene su propio only fans donde comparte contenido un poco más subido de tono donde aparece sin nada de ropa y realizando poses demasiado atrevidas.