Suzy Cortez comparte su atrevido propósito para el 2020

Suzy Cortez fue cuestionada por la prensa internacional con respecto a unas declaraciones de Kim Kardashian, quien aseguró que ya perdió el interés por tomarse fotos con poca ropa o desnuda y posteriormente, publicarla en sus redes sociales.

Al respecto la ex Miss Bumbum Brasil, Suzy Cortez, compartió su propósito para el año nuevo que está por llegar:

Para 2020 aumentaré mis publicaciones en tanga y desnuda, seguiré publicando desnudos hasta que sea viejita.

En una reciente entrevista con el New York Magazine, la socialité estadounidense Kim Kardashian, comentó que ahora como mamá, aquellas infartantes publicaciones que realizaba en redes sociales, han pasado a otro plano.

La verdad es que yo también he tomado conciencia de la situación y me he dado cuenta, de que ni siquiera puedo ojear Instagram delante de mis hijos sin que aparezcan desnudos integrales en mi feed la mayoría de las veces.

"Y yo he contribuido a que así sea, sin duda. A ver, una de mis portadas más icónicas sigue siendo la que realicé para la revista Paper, en la que aparezco embadurnada de aceite y arrancándome el vestido; creo que he evolucionado hasta llegar a un punto en que ya no siento que necesite 'mantenerme al día'. No es que antes lo hiciera, pero supongo que ya no me importa tanto como para molestarme en sacarme un montón de fotos cuando llevo puesto una tanga".