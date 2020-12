Suzy Cortez deja muy poco a la imaginación con su outfit azul de licra

Brasil.- La modelo brasileña Suzy Cortez, de 30 años, ha dejado impactados a sus millones de seguidores al mostrar sus mejores pasos de baile en un delirante atuendo ajustado en color azul, dejando muy poco a la imaginación, pues se mueve de una forma fenomenal y logra recibir miles de elogios.

Tremendo fue el baile que se aventó frente a la cámara de su celular Suzy, pues logró robarse todas las miradas y elevar la temperatura de forma inmediata al mostrar los mejores pasos de baile y enseñarles a todos cómo es que se baila un buen twerk, logrando deleitar a todos los que la siguen en la plataforma y no se pierden ninguno de sus movimientos.

La modelo brasileña compartió a través de su cuenta de Instagram oficial un corto video en el que dice ser "La gatita de ustedes" con un ajustado atuendo de licra en color azul y logra de esta manera alborotar a sus seguidores, pues no existe ninguna otra que se mueva como lo hace ella.

Una vez más logra deleitar a sus seguidores, a quienes les encanta consentir de una y mil maneras, seduciéndolos con tan tremendo y revelador baile, pues ya muchos aseguraron que no llevaba nada debajo del atuendo, pues no se notaba ni una marca, aunque era demasiado ajustado, pero sobre ese tema ella no se ha pronunciado.

Y tal parece que este tipo de modelos con licra son sus favoritos, ya que no es la primera vez que podemos verla luciendo hermosa con este estilo de prendas. Hace algunas semanas presumió un atuendo muy parecido al ya mencionado, sólo que en color morado y una abertura en el abdomen que dejaba al descubierto su marcada figura.

En aquel momento dijo que había sido un día demasiado productivo, lo que tanto le gusta, pues al ser influencer tiene una vida muy apresurada y sobre todo cuando le gusta ir a ejercitarse para mantener una figura de diez, además, la vimos portando una elegante bolsa de la carísima marca Louis Vuitton, demostrando que no le gusta escatimar en gastos cuando de accesorios a la moda se trata.

En otra ocasión, Suzy Cortez también volvió a hacer uso de este tipo de atuendos en la misma tela, hace aproximadamente un mes se le vio sentada desde un restaurante con un estilo muy natural portando un outfit parecido, pero en color rosa, así como unos tenis de la costosa marca Balenciaga y unos audífonos de diadema, claro, sin dejar de lado el cubrebocas para evitar contagios por Covid-19.

Aunque todos han caído rendidos ante sus pies, recientemente se vio envuelta en polémica, ya que fue duramente criticada por los internautas al dejarse ver en un atuendo rojo de cuerpo completo que dejaba al descubierto su trabajada figura, sin embargo, a pocos les gustó como se veía, pues sus músculos lucían muy extraños.

Suzy Cortez lució un extraño cuerpo y sus fanáticos se mostraron impactados. Foto: Instagram

Muchos de sus seguidores aseguraron que se veía muy poco femenina y normal, pues sus músculos estaban tan marcados e inflados que parecía deformarse, aunque la ilusión pudo haber sido por la pose o el ángulo de la fotografía porque su físico no luce de la manera en que se vio en ese momento y eso puede quedar claro sólo con ver algunos de sus videos en Instagram.