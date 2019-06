Suzy Cortez en sauna y ropa interior derrite las redes

Suzy Cortez desató la locura al aparecer en ropa interior dentro de un sauna y con unas poses bastante seductora por lo que la bella mujer dejó en claro que tiene muchas ideas para seguir posando en ropa interior.

Fueron varias las fotos que la brasileña compartió para sus fans quienes quedaron atónitas por las atrevidas posiciones que uso la modelo para las fotos y es que no pierde el tiempo cuando se trata de posar ante las cámaras.

Hasta el momento la foto rebasó los 17 mil likes y los comentarios fueron subiendo de tono pues es común que la 'miss bum bum 2015'. reciba todo tipo de piropos debido a su increíble cuerpo.

Recordemos que hace unos días Suzy apareció en bikini por la playa con lo cual encendió las redes, pues muchos deseaban fotos de la famosa con un bañador.

Por si fuera poco Cortez se ha convertido en fanática del cuero ya que dejó la lencería por dicha prenda para poder enseñarla con más orgullo a sus casi dos millones de seguidores quienes no le pierden la vista.

Celia Lora la competencia

Para los que no sabían Celia Lora se ha encargado de hacerle la competencia a la brasileña desde hace algún tiempo y es que decidió enfocarse en el entretenimiento para caballeros apareciendo en varios videos totalmente desnuda.

Hace unas semanas explicó más acerca de su trabajo y como participó con Apolonia Lapiedra en un video erótico, con el cual dejó con la boca abierta a más de uno.

"Hotgo es una plataforma como Netflix de adultos aunque no les guste que se diga así están todas las marcas no sé si se puede decir Venus, Pent House, yo la mejor que es Playboy obvio, pero es la más fresa, es la más tranquila...", dijo Celia en el programa de radio.

"Bueno pues Apolonia el año pasado salió en la revista entonces ella me empezó a escribir en Instagram y que me quería conocer, y su esposo es su mánager entonces que habían visto mi revista que me querían conocer y yo pues me querían conocer y la onda pero yo nunca los conocí...", dijo Celia sobre su colega.

Cabe mencionar que uno de los mayores tributos que tiene la hija de Álex Lora son sus pechos pues los ha mostrado en algunos reality show como Acapulco Shore, donde llegó en el primer capitulo sin ropa interior.