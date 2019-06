Suzy Cortez y el video en el que se toca sus partes íntimas

Sensual e incitando a sus seguidores a verla completamente desnuda, así se le puede ver a Suzy Cortez en su más ardiente video que publicó en su cuenta de Instagram. La ex Mis Bum Bum muestra sin tapujos su escultural cuerpo, esta vez sobre una cama que tienen sábanas blancas para que lo único que resalte sea ella, llevando solamente una lencería en color ojo que deja ver por que es una de las mujeres más deseadas por los hombres.

Suzy Cortez nunca deja de sorprender, pues sus publicaciones son sinónimos de polémica y muchos suspiros de parte de sus fans. El video que colgó recientemente a su Instagram se le puede ver llegar a una habitación, donde se acuesta sobre una cama y empieza a tocarse su tan codiciado trasero y sus pechos.

Sin duda es un video infartante en el cual más de uno no está dejando de reproducirlo. Suzy acompaña el video con un mensaje que dice “Hi guys ! LINK IN BIO to extend the full hot premium version of that video Enjoy the campaign for the next 100 first new subscription! 50%Off to 30 Days full access Video production by @hardcorefilmes TAG YOUR FRIEND IN THE BELLOW”. (Hola chicos ! LINK IN BIO para extender la versión premium caliente completa de este video. Disfrute de la campaña para las próximas 100 nuevas suscripciones! 50% de descuento en 30 días de acceso completo.

En otra de sus más recientes pubicaciones Suzy Cortez causó una polémica derrochando sensualidad, cuando subió dos fotos fuera de serie a Instagram para alentar a Messi y a la Selección Argentina.Suzy le echa porras al mejor jugador del mundo en la previa del duelo de Argentina.

Lionel Messi debuta este sábado en la Copa América de Brasil, una de las última oportunidades para La Pulga para ser campeón con la Selección Argentina. Y a manera de apoyo, Suzy Cortez, quien lo admira, lo hace a su estilo.

Suzy le sigue los pasos siempre a Lionel Messi, incluso es su fanática, lo ha reconocido en distintas ocasiones, sin embargo, se dice que Antonella Roccuzzo la odia, pero siempre se muestra a favor de todo lo que haga el delantero de Barcelona.

A Suzy se le puede ver en las imágenes que coloca en Instagram con la camiseta de la Selección Argentina cuando la copa se está disputando en su país, Brasil.

Suzy es modelo originaria de Brasil, y se hizo famosa cuando resultó ganadora del concurso de belleza Miss Bum Bum en el año 2015 y donde obtuvo como premio alrededor de 22 mil dólares.

En el 2016 publicó una selfie en Instagram imitando una de las fotos de Kim Kardashian, y ante ello adquirió más notoriedad en redes sociales.

Suzy ha mostrado ser fanática del club de fútbol Barcelona y en especial por Lionel Messi.

La guapa brasileña subió recientemente una imagen a su cuenta de Instagram en la que luce un atuendo en color negro y resaltan sus atributos. Está más que claro que tiene un cuerpo escultural y seductor.

Maravillosa", "Diosa" y "Perfecta", le dicen los internautas a la famosa playmate luego de apreciar su belleza en su máximo esplendor.

La imagen en cuestión forma parte de una sesión de fotos que Suzy se hizo y forma parte de la firma de Hard Core Filmes, y se mostró más sensual que nunca.