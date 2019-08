Suzy Pérez, de bailarina de Jennifer López a vida de indigente

Suzy Pérez gozó del éxito como una reconocida modelo, inclusó, llegó a ser parte del grupo de bailarinas de la cantante Jennifer López. Hoy la realidad de esta mujer originaria de República Dominicana es otra: violencia, abuso sexual, adicción a las drogas y una vida de indigente.

La periodista Gelena Solano presentó un exclusivo reportaje sobre Suzy Pérez en el programa El Gordo y la Flaca de la cadena Univisión. Aquella joven modelo con su carrera en ascenso, fue encontrada buscado comida en basureros en la ciudad de Nueva York. La ex bailarina de Jennifer López confesó que hoy en día en adicta a las drogas; asimismo contó que en las calles ha sido víctima de violencia y abuso sexual.

El declive de Suzy Pérez comenzó cuando firmó un contrato con una "agencia de modelaje italiana", que resultó ser una supuesta red de prostitución. Sufrió de violencia, explotación sexual y fue ingresada el mundo de las drogas. Pasado el tiempo fue abandonada en las calles de Manhattan, donde el glamour de la farándula cambió por el frío de las calles y los lujosos almuerzos con agentes y celebridades, cambiaron por restos de comida en la basura.

La ex modelo comentó a Gelena Solano: "a mi me dieron una golpada que me dejó medio muerta, inválida y perdí tres trabajos, cuando yo perdí a mi mamá, yo me perdí". La gente de Manhattan, barrio donde fue encontrada, le da dinero y alimento ocasionalmente.

En la entrevista con El Gordo y la Flaca, aprovechó para mandar un mensaje a su hijo Jehew, a quien perdió como consecuencia de su adicción hace 12 años. "Te quiero, tú eres lo mejor que me pasó a mi, cada día sin ti es una sonrisa que no puedo tener".

Al darse a conocer esta entrevista, el hijo de Suzy viajó desde Carolina del Norte, donde vive, para ver a su madre. El reencuentro se llevó a cabo el pasado martes, causando un choque emocional en la ex modelo, terminando hospitalizada.

"Se alteró más de lo que estaba y terminó en el hospital, lo importante es ayudarla a salir del vicio y entrar en un centro de rehabilitación. La queremos bañar y llevar a un spa, darle ánimo para que ella salga de las drogas", contó Gelena Solano a People en Español.

Familiares de Suzy Pérez crearon una página en el portal GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos de su rehabilitación.