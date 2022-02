Syl Johnson, la leyenda del soul y blues de Chicago, muere a los 85 años

Chicago.- Syl Johnson, un cantante de soul y artista de blues de Chicago cuyo trabajo fue sampleado por importantes artistas de hip-hop, murió a los 85 años, dijo su familia el domingo. Los familiares no dieron más detalles sobre su muerte, incluida la causa. Su deceso se produce días después de que su hermano, el también artista de blues Jimmy Johnson, muriera a los 93 años.

Syl Johnson era conocida por éxitos de la década de 1960, incluido "Come On Sock It To Me". Su canción de 1967 “Different Strokes” se convirtió en una de las más sampleadas de la música hip hop. Se encontraron elementos de la canción en la música de Jay-Z, Tupac Shakur, Wu-Tang Clan y Public Enemy, entre otros.

Nacido en Holly Springs, Mississippi, Johnson se mudó al South Side de Chicago cuando era adolescente y comenzó a tocar la guitarra de blues. Fue nombrado miembro del Salón de la Fama del Blues en 2019 .

Johnson dejó el negocio de la música por un tiempo en la década de 1980 y fundó Solomon's Fishery, un restaurante de pescado frito que luego se convirtió en una cadena en gran parte del área de Chicago.

Décadas más tarde, comenzó a trabajar con el sello de archivo Numero Group, fundado en Chicago, que lanzó una retrospectiva de su trabajo. La caja de 2010, "Syl Johnson: Complete Mythology", obtuvo dos nominaciones al Grammy.

"Amante de la música y un ícono de Chicago, Syl Johnson vivió su vida sin pedir disculpas”, dijo su familia. Los detalles sobre los servicios funerarios no fueron revelados.