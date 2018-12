Sylvester Stallone, el actor más buscado en Google en 2018

Hace unas semanas el legendario actor Sylvester Stallone se despidió de su mítico personaje Rocky Balboa tras terminar su trabajo en Creed II, pero el adiós a uno de los papeles más recodados en su carrera no significa que el actor no esté en uno de sus mejores momentos, tan así, que se convirtió en el actor más buscado en Google.

De acuerdo a Google Trends, la estadística de temas populares que el buscador publica año a año, este 2018 Sylvester Stallone fue el actor más buscado a nivel mundial.

A lo largo de este 2018, millones de personas acudieron al gigante de internet, Google, en busca de datos sobre Sylvester Stallone, lo que le permitió al actor de Rocky Balboa superar a personajes como Logan Paul y Pete Davidson en la medición.

Sylvester Stallone logró meterse entre las tendencias 2018 de Google gracias a su regreso como Rocky en "Creed II" y las filmaciones de su próxima película "Rambo V: Last Blood". Dos proyectos ligados a sus legendarios roles que se sumaron a sus apariciones en "Guardianes de la Galaxia Vol. 2" y "This is us" en 2017.

Mientras Sylvester Stallone se posicionó en Google por su trabajo, algunos personajes que también aparecen en el listado concentraron la atención de los usuarios por temas negativos. Por ejemplo, el youtuber Logan Paul, que por alguna razón es considerado como actor por Google, quedó en el segundo lugar de los actores más buscados gracias a sus múltiples polémicas durante este año.

De hecho, Bill Cosby, Allison Mack y Roseanne Barr también llegaron al top 10 de Google por delitos o controversias.

A continuación puedes revisar el listado a nivel mundial de los actores más buscados en Google.