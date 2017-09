La historia detrás de la imagen de Silvester Stallone

En distintos portales de Internet recorren unas imágenes del famoso actor en películas de acción Sylvester Stallone en las que refleja un aspecto totalmente demacrado cansado y con señales de una alarmante enfermedad, esto desato una controversia en redes sociales en las cuales sus seguidores mostraron su preocupación tras dichas imágenes que generaron polémica publicadas hace un par de días.



Tras dicha polémica se dio a conocer que no se trataba de algún problema de salud, ya que Stallone estaba interpretando el papel de un personaje en la saga Creed el cual es la segunda entrega de la película, los encargados de mostrar las impactantes imágenes fue una fan page dedicada a la estrella, en el nuevo filme en donde es parte del elenco Stallone dará vida a una persona enferma de cáncer en donde se reflejara los problemas que trae dicha enfermedad en los que incluye la pérdida del cabello y cansancio.



Stallone no solamente se preparó físicamente para lograr ser la estrella que es ya que se dio cuenta que también debía ejercitar su cerebro para poder crecer como actor, Sylvester se dio cuenta de esto al mudarse a New York.

“Mis padres nunca pensaron que al crecer iba a ser alguien, yo sólo trabajaba, no me iba bien en la escuela, y pensé: ‘bueno ¿qué va a ser de mí?’, entonces empecé a trabajar en mi cuerpo y muchos años sólo me dediqué a eso”, recordó. Un día me compré una pluma y empecé a escribir, y mi primera obra fue muy mala, pero después me dije: ‘voy a escribir una historia de mí mismo’ y le puse Rocky”.





Dichas imágenes fueron tomadas en la sección de maquillaje en el que Sylvester luce la espantosa enfermedad que lo debilita día a día, en esta nueva producción representa la continuación de una saga muy famosa y lleva en la mente del publico cuarenta años.



Al darse a conocer que dichas fotografías eran una caracterización para que fuera mucho más real el actor parece que si lo logro ya que impacto en toda la Internet y el mundo entero con dicha interpretación.



Stallone nació el 6 de julio de 1946 es un ícono en el género de acción con sus personajes donde interpreta al típico hombre musculoso fuerte y decidido sus personajes más conocidos dentro de la industria del cine son "Rocky Balboa" y Jhon Rambo, además de ser actor también es guionista, productor y director de cine.

En el año 2012 fue encontrado muerto el hijo del actor llamado Sage quien contaba con 36 años de edad el encargado de informar dicha noticia fue su abogado Geroge Braunstein al diario The New York Post, George dijo a los medios de comunicación que el joven se encontraba en perfecto estado e incluso tenía planes de boda. "Se encontraba bien y trabajando en distintos proyectos" Estaba planeando casarse estoy devastado era una persona maravillosa, un tipo increíble es una tragedia".



Las autoridades informaron que no había indicios de agresión o actividad criminal en su residencia a principios de la investigación se revelo que el productor había sufrido una sobredosis la cual tiempo después se informó que su muerte se debió por un ataque cardiaco causada por una enfermedad coronaria derivada de asterosclerosis.

