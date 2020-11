Sylvester Stallone y Margot Robbie trabajarán juntos en Suicide Squad 2

Estados Unidos. Sylvester Stallone y Margot Robbie trabajarán juntos en la película Suicide Squad 2. Es el mismo actor quien lo comparte este día sábado a través de un video que publica en sus redes sociales y se muestra emocionado porque tomará parte en una gran super producción de Hollywood.

Buenos días a todos, es sábado y estoy de camino a trabajar un poco con un gran director, James Gunn, en Suicide Squad 2", menciona Sylvester Stallone y se dice orgulloso por unirse a la producción de Jame Gunn, cuyo estreno se contempla para agosto de 2021 y en la que también actuarán Idris Elba, Joel Kinnaman y Viola Davis, entre otros actores.

Foto de Instagram

Sylvester Stallone, de 74 años de edad, no da más detalles de su participación en Suicide Squad 2, solo que actuará con otros compañeros suyos como Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, John Cena, Viola Davis, Jai Courtney, Michael Rooker, Flula Borg y David Dastmalchian.

Cuatro años después del estreno de Suicide Squad, la película protagonizada por los villanos de CD Comics estrenará su secuela el 16 de agosto de 2021, de acuerdo a información en distintos portales de noticias.

Y respecto a Margot Robbie, quien figura en el elenco de Suicide Squaid 2, esta actriz ha logrado fama mundial gracias a su participación en películas como Suicide Squaid y también en El lobo de Wall Street y La leyenda de Tarzán, además ha sido convocada para aparecer desnuda en Playboy, pero se ha negado.

Margot, originaria de Queensland, Australia, ha dicho en varias entrevistas que le han ofrecido mucho dinero para posar sin ropa en Playboy, pero no ha aceptado ni lo hará si no se trata de fines artísticos, además no le interesa en lo absoluto exhibir su cuerpo en alguna revista masculina.

Foto de Instagram

La famosa actriz está casada desde mediados de 2018 con Tom Ackerley. Ambos se conocieron durante el rodaje de la película Suite Française, en la que participaban, ella como actriz y él como asistente de dirección.

Margot cuenta con una gran popularidad en las redes sociales; en Instagram tiene casi 22 millones de followers que siguen sus publicaciones y están al pendiente de ellas, como es el caso de esta imagen en la que luce su belleza en su máxima expresión.