Sylvia Pasquel, a sus 70 años, busca a su "príncipe azul" y estos son los requisitos que le pide

México. Sylvia Pasquel, actriz originaria de Ciudad de México e hija de la primera actriz Silvia Pinal y del actor y productor fallecido Rafael Banquells, comparte en entrevista con Ventaneando que vive sola y le gustaría encontrar a su "príncipe azul".

Sylvia Pasquel, quien se dedica al mundo del espectáculo desde su juventud y ha participado en muchas obras de teatro y telenovelas en Televisa, básicamente, confiesa que aunque tiene una vida social y muchos amigos, sí quisiera a un hombre a su lado.

No hay (hombre), pero no soy mucho de andar en lugares para buscar algún novio. Estoy siempre metida en micasa, aunque sí salgo con amigos, y claro que me gustaría tener a una pareja", cita Pasquel.