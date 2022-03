Sylvia Pasquel aclara cómo es su relación con su sobrina Frida Sofía

El tema de Frida Sofía ha sido uno de los más comentados dentro del mundo del espectáculo , en donde hay todo tipo de cuestionamientos al respecto. La versión de la artista es que su madre fue la culpable de todo al darle una infancia muy dura y rodeada de hombres, adicciones y maltratos, situación que a día de hoy no se ha confirmado por la familia.

Desafortunadamente, Frida Sofía no tiene relación con su familia materna, esto debido a diferentes problemas que han atravesado y la han llevado a mantenerse distanciada. Actualmente la joven cantante vive en Miami, Estados Unidos, lugar en el que ha estado sola desde hace algún tiempo.

"Es mi sobrina, yo la quiero y la procuro, aunque sea a distancia, ojalá pronto las cosas puedan estar en su lugar", compartió Sylvia Pinal . De inmediato en redes sociales se habló sobre el tema y se cuestionó si su manera de procurarla era ayudándola económicamente, pues la joven no cuenta con ese tipo de apoyo por parte de su familia.

La actriz, al ser cuestionada, explicó que siempre que daba declaraciones al respecto terminaba afectada, pues incomodaba a los miembros de su familia y aclaró que, pese a no tener relación con Frida Sofía, la quiere a distancia .

México.- La Dinastía Pinal está repleta de sorpresas. Una de las más habladas es la cantante Frida Sofía , quien ha tenido varios problemas con su familia y hasta el día de hoy no han logrado reconciliarse. Recientemente, Sylvia Pasquel habló sobre la relación que mantiene con su sobrina , la hija de Alejandra Guzmán.

Gilberto Coronel Periodista Web

