Sylvia Pasquel arremete y pone en su lugar a Enrique Guzmán

Enrique Guzmán habló anteriormente sobre las críticas que ha recibido su hija Alejandra Guzmán, por la apariencia de su rostro ante sus cirugías estéticas. El cantante culpó a su ex esposa Silvia Pinal de haberle heredado a su hija este gusto por el bisturí.

"La parte Pinal de Alejandra es amor por el bisturí, no hay forma de decirle que no lo necesita, se lo he dicho en el modo que tú me pidas, ya le dije y no, le encanta la fiesta, ¿qué puedo hacer?, es la parte Pinal de mi hija y yo no puedo hacer nada, por querer tener más redonditas las nalgas, son tropiezos que tiene la gente, lleva veintitantas operaciones. Bueno ya aprendió, pero ahora se jala aquí, es un mal Pinal", comentó Enrique Guzmán en una entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión.

Ante sus declaraciones, la actriz Sylvia Pasquel (integrante de la Dinastía Pinal), pusó en su lugar al padre de su hermana Alejandra Guzmán. "Me parece que un señor no debe de hablar mal de una mujer sea quien sea, si tiene lazos familiares con más razón, me parece que debemos comenzar a respetar y a dejar de hablar de los demás con tanta facilidad y de manera tan hiriente".

Sylvia Pasquel señaló ante varios medios de comunicación, que no está de acuerdo con tantas cirugías estéticas que se han realizado su mamá y su hermana, sin embargo, ella respeta.