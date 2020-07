Sylvia Pasquel comparte inédita fotografía de su hermana Viridiana Alatriste

Una de las tragedias que más ha marcado la vida de Silvia Pinal, fue la muerte de su hija Viridiana Alatriste, quien perdió la vida en un aparatoso accidente automovilístico. En varias entrevistas la llamada "Última Diva del Cine Mexicano", ha abierto su corazón y expresado lo difícil que sigue siendo la muerte de su hija, ocurrida hace ya varios años.

En un reciente post en su feed de Instagram, Sylvia Pasquel compartió una inédita fotografía de su hermana Viridiana Alatriste. "Los momentos más hermosos de mi vida han sido al lado de mi familia. No saben lo feliz que me pone ver esta fotografía y recordar esas cenas llenas de risas, amor y diversión. ¡Siempre están conmigo, los amo con todo el corazón!", comentó la primogénita de Silvia Pinal en su emotivo post.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En dicha inédita foto podemos ver de izquierda a derecha: a Viridiana Alatriste, Sylvia Pasquel, Silvia Pinal, Luis Enrique y Alejandra Guzmán. Una fotografía de la Familia Pinal sin duda algua, llena de muchos recuerdos, añoranzas y sentimientos encontrados.

Una emotiva foto de Silvia Pinal junto a sus hijos.

Viridiana Alatriste nació el 17 de enero de 1963, fruto del entonces matrimonio de Silvia Pinal con el productor de cine Gustavo Alatriste. A la edad de 13 años siguió los pasos de su famosa progenitora. Inicio su carrera en la actuación en la puesta en escena "Annie es un tiro", donde actuó junto a su mamá. Conforme crecía, se fue convirtiendo en una bella joven, de facciones finas y ojos profundos, muchos aseguraban que era la más hermosa de la distastía Pinal. Su carrera iba en ascenso.

El 25 de octubre de 1982, Silvia Pinal vivió uno de los momentos más duros de toda su vida. A la edad de 19 años su hija Viridiana Alatriste murió en un accidente automovilístico.

¿Cómo se enteró Sylvia Pasquel de la muerte de su hermana Viridiana Alatriste?

En abril pasado en una entrevista con "El Burro" Van Rankin para el Programa Hoy, Sylvia Pasquel contó cómo se enteró de la muerte de su hermana. "Hubo una parte como premonitoria, unos días antes yo estaba con mucha ansiedad de verla, ella iba a terminar una obra de teatro que se llamaba 'Tartufo'".

Un fotógrafo español que se llamaba Julio Vizuete estaba aquí en México, entonces yo le dije '¿sabes qué? me quiero apurar con las fotos porque quiero ir a ver a Viri que termina hoy en el teatro'.

Esa misma noche la actriz no pudo dormir al no haber ido a ver a su hermana Viridiana Alatriste. "A las 6:30 de la mañana (siguiente) suena el teléfono, contesto y era una amiga y me dice, 'fíjate que venimos subiendo y está el coche de tu hermana aquí, como que tuvo un accidente, yo creo que estaría bien que te vinieras para acá'. '¿Está muerta Viri?' y me dice sí. Tenía yo un cochecito pequeño, me iba yo matando, llegué al lugar de los hechos, yo tuve que reconocer el cadáver".

Anteriormente en una entrevista también para el Programa Hoy, Silvia Pinal comentó con respecto a la muerte de su hija, "la muerte de Viridiana fue para mí como un reloj que se detuvo de pronto y aunque yo me empeñé en darle cuerda y lo hice mover a la fuerza, nuca más funcionó igual".

También te puede interesar:

El supuesto romance de Viridiana Alatriste y un ex de Sylvia Pasquel

Silvia Pinal recuerda la muerte de su hija Viridiana Alatriste (VIDEO)

Jaime Garza el primer y último novio de Viridiana Alatriste